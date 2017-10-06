Сотрудничество со следствием не гарантирует скорое освобождение из тюрьмы

В законодательстве Казахстана не отработан механизм сотрудничества со следствием. Об этом во время международного круглого стола в высшем судебном органе Казахстана рассказала судья Верховного Суда в отставке Раиса Юрченко, передает корреспондент Zakon.kz.

«Теперь у нас есть новый институт «сотрудничество». И вот там нам непонятно. Он сотрудничает, например, в ходе следствия или даже отбывая наказание, но там (в законе - от авт.) написано, что он может быть освобожден от наказания или ему наказание может быть существенно снижено, если те факты, которые он показал при сотрудничестве, подтвердятся вступившим в законную силу приговором. А это может длиться годами», - сказала Юрченко.

Она привела пример, когда человек сотрудничал со следствием, но только через три года, а может и больше, сотрудники правоохранительных органов наконец поймали террористов и осудили. А к этому времени человек сотрудничавший может и сам освободится.

«Не проработан четко механизм, мне кажется, его надо проработать», - добавила она.

Другой проблемой в области исполнения приговора она назвала отсутствие единообразной практики, когда в разных городах процесс освобождения, например, по УДО или назначение штрафов проходит по-разному.

«Для того, чтобы не плавали эти вопросы и создавалась одна практика, некоторые судьи говорят и я поддерживаю эту точку зрения, что также, как у нас, есть следственные судьи. Может быть, специализировать некоторых судей, для того, чтобы они рассматривали вопросы, связанные с исполнением приговора, чтобы обеспечить одинаковую практику», - сказала Юрченко.

Татьяна Ковалева