В России автобус из Казахстана столкнулся с поездом, 14 погибших
6 октября 2017, 09:45
По данным российского МВД, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и заглох на путях.
Министерство иностранных дел РК выясняет обстоятельства ДТП во Владимирской области, сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.
Автобус и поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области в ночь на пятницу.
"Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. Как только будут известны подробности, сообщим", — сказал официальный представитель МИД.
В ДТП погибли 14 человек.
По данным российского МВД, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и заглох на путях. Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта balashover.ru
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