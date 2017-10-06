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В России автобус из Казахстана столкнулся с поездом, 14 погибших

6 октября 2017, 09:45

По данным российского МВД, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и заглох на путях.

Министерство иностранных дел РК выясняет обстоятельства ДТП во Владимирской области, сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Автобус и поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области в ночь на пятницу.

"Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. Как только будут известны подробности, сообщим", — сказал официальный представитель МИД.

В ДТП погибли 14 человек.

По данным российского МВД, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и заглох на путях. Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта balashover.ru

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