В России автобус из Казахстана столкнулся с поездом, 14 погибших

Министерство иностранных дел РК выясняет обстоятельства ДТП во Владимирской области, сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Автобус и поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области в ночь на пятницу.





"Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. Как только будут известны подробности, сообщим", — сказал официальный представитель МИД.





В ДТП погибли 14 человек.





По данным российского МВД, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и заглох на путях. Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.



