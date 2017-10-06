Более половины производства (56%) сконцентрировано в Алматинской агломерации

В стране наращивают производство как упаковочных материалов, так и бумажной продукции для санитарно-гигиенических целей. Рост не коснулся только выпуска туалетной бумаги: здесь объемы сократились более чем в полтора раза за год

В стоимостном выражении производство бумажных изделий в РК достигло за 8 месяцев 34,3 млрд тг - сразу на 23,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

По объемам выпуска лидируют Алматинская агломерация (Алматинская область - 9,7 млрд тг, +9,4% за год), Алматы - 9,4 млрд тг, +35,3% за год), и ВКО (4 млрд тг, +24% за год).

В регионах-лидерах работают такие крупные компании сектора, как производители бумажной и картонной тары ТОО «Kagazy Recycling» и АО «Илийский картонно-бумажный комбинат» (Алматинская область), компания по выпуску бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения ТОО «Карина Trading» (Алматы), производитель упаковочных материалов «Казполиграф», компания по выпуску обоев ТОО «Айгерим» (ВКО) и т.д.

По темпам годового роста уверено лидирует Астана, где объемы выпуска выросли в деньгах сразу в рекордные 4,6 раза, до 1,7 млрд тг. Напомним, в 2016 году в столице открыли завод по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения стоимостью 14 млн долларов, принадлежащий турецкой компании Ipek Kagit Central Asia (IKCА). Продукция предприятия рассчитана как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны ближнего зарубежья, в частности в Россию. Производственная мощность завода - 17 тыс. тонн бумаги в год. Для открытия завода и обеспечения его работы IKCА взяла кредит в размере 1,85 млрд тенге сроком на 5 лет, по программе фонда развития предпринимательства «Даму».

В будущем производством бумажной продукции на территории РК планируют заняться также и китайские предприниматели. В мае текущего года в Пекине между Министерством сельского хозяйства РК и компанией CITIC Geyi Biorefineries Co., Ltd. был подписан меморандум, предусматривающий в том числе строительство в Казахстане завода по комплексной переработке соломы. Китайские инвесторы планируют производить из нее не только бумагу, но и жидкие органические удобрения, биогаз и другие конечные продукты.

Пока же в натуральном выражении отмечен позитивный тренд: растет производство как упаковочных материалов, так и бумажной продукции для санитарно-гигиенических целей.

Так, выпуск бумаги и картона вырос на 14,4% за год, до 15,3 тыс. тонн; коробок, ящиков и прочей картонной и бумажной тары - сразу на 25,1%, до 50,9 тыс. тонн. Кроме того, на 6,9% увеличился выпуск носовых платков и косметических салфеток из бумаги, до 3,5 тыс. тонн; сразу на 24,7% - выпуск полотенец для рук, до 2,2 тыс. тонн.

На фоне подобного роста в отрасли примечательно, что производство туалетной бумаги - напротив, резко сократилось (сразу более чем в полтора раза), до 13,7 тыс. тонн.

Наряду с производством, сократилось и потребление туалетной бумаги - на 44,2% (по данным за январь-июль 2017). Выросла доля импорта в обеспечении спроса - уже 38,9%, против 19,9% годом ранее.

Также в минусе - потребление внутри страны гигиенических полотенец и тампонов, пеленок и подгузников: на 47,1% по итогам 7 месяцев.

При этом само сырье - бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец или скатертей - наоборот, пользуется растущим спросом: реализация в РК увеличилась на 49,3% за год.

Офисно-канцелярские бумажные изделия либо пользуются неизменным спросом (реализация тетрадей на внутреннем рынке осталась практически на прежнем уровне - всего минус 1,6%), либо спрос растет (реализация конвертов, открыток, записных книжек и т.д. увеличилась на 9,5% за год).

При сборе новостей использованы данные порталов inform.kz, kapital.kz.