Какие документы нужны при выезде из Казахстана на ПМЖ

В Казахстане внесли изменения при оформлении документов на выезд на ПМЖ.

Постановлением правительства Казахстана от 29 сентября 2017 года внесены изменения в Правила оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, сообщает Zakon.kz.





Изменения коснулись следующих норм.





Для выезда на постоянное место жительства за пределы республики в органы внутренних дел по месту постоянного жительства необходимо лично или законным представителям предоставить следующие документы:





- заявление-анкета;

- удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, свидетельства о рождении детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста;

- соглашение об уплате алиментов, заключенное в порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», если на территории РК постоянно проживают члены семьи выезжающего, которым он по закону обязан предоставлять содержание. При недостижении соглашения выезжающим представляется решение суда об определении размера алиментов в твердой денежной сумме или единовременной выплате алиментов либо предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или уплате алиментов иным способом, либо установлении факта отсутствия у выезжающего предусмотренных законом препятствий для выезда.





К членам семьи - получателям алиментов Кодексом отнесены: несовершеннолетние дети; родители; нетрудоспособный нуждающийся супруг (супруга); супруга, в том числе бывшая, в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг (супруга), в том числе бывший, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае определения общему ребенку-инвалиду по достижении восемнадцати лет І - II группы инвалидности; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг (супруга), ставший нетрудоспособным до расторжения брака (супружества); несовершеннолетние братья и сестры, нуждающиеся в помощи; несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки; нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка; нетрудоспособные нуждающиеся лица, фактически воспитавшие и содержавшие несовершеннолетних детей; нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц;





- справка о снятии с воинского учета;

- заключение органов опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, при принятии решения о его выезде с родителями либо иными законными представителями;

- при выезде на постоянное место жительства граждан Республики Казахстан, не достигших18 лет, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) - нотариально заверенное согласие другого родителя, проживающего на территории республики. При отсутствии согласия выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке;

- копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины или консульского сбора.





В случае отсутствия сведений о регистрации на территории РК лиц, указанных в подпунктах 3) и 6) настоящего пункта, гражданин, ходатайствующий о выезде, обращается с заявлением в органы внутренних дел для установления факта их регистрации на территории страны.





Истребование от граждан других документов не допускается.





Решение об оформлении документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства принимается не позднее 30 календарных дней со дня представления всех документов, перечисленных выше.





В случае наличия оснований для отказа в предоставлении разрешения гражданину Республики Казахстан на выезд из страны на постоянное место жительства, соответствующие документы не оформляются.





Во всех случаях ограничения права на выезд из Республики Казахстан на постоянное место жительства органы внутренних дел выдают уведомление, в котором указываются основание и срок ограничения и порядок обжалования данного решения.





Гражданам РК, выезжающим за пределы страны на постоянное место жительства, независимо от их возраста, оформляется паспорт гражданина Республики Казахстан. Их удостоверения личности сдаются в орган внутренних дел, оформивший документы на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.





Граждане Казахстана, выехавшие за пределы республики по временным делам и изъявившие желание остаться там на постоянное место жительства, обращаются в загранучреждения Республики Казахстан. К заявлению прилагаются документы, указанные выше.





В случае отсутствия, утери или истечения срока действия удостоверения личности гражданина РК, заявителем представляется объяснение.





Загранучреждением Республики Казахстан заявление с приложением документов, копий паспорта и свидетельств о рождении детей направляется в орган внутренних дел по последнему месту регистрации заявителя в РК для оформления документов на выезд на постоянное место жительства.





Орган внутренних дел рассматривает поступившие документы и принимает решение об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ независимо от наличия у заявителя постоянной регистрации на территории РК на момент подачи заявления.



