Как согреться холодной осенью без отопления
6 октября 2017, 10:14
Чтобы наверняка не замерзнуть, можно использовать модный некогда тренд наслоения
Пока на всей территории Казахстана температура слегка превышает нулевой отметки, а холодные батареи не справляются с задачей обогрева, рассматриваем варианты одежды которые помогут не замерзнуть. Преддверие начала модных недель, где будет демонстрироваться одежда прет-а-порте, Zakon.kz вспомнил, что дизайнеры советовали нам на прошлых показах мод.
Чтобы наверняка не замерзнуть, можно использовать модный некогда тренд наслоения, или надеть все, что у вас имеется. Цвета, фасоны и фактуры не имеют значения. Главное правило - чем больше, тем лучше.
Сезон дождей вот-вот начнется, а это означает, что нужно позаботиться о сухости ног. Так, к примеру, перепрыгивать лужи, особенно жителям нижних районов Алматы, поможет остроносая и остроподошвенная обувь.
Мода начинается с головы, поэтому не надевать головной убор, как минимум холодно. Особенно актуальны шапки-грибы, обратите внимание на то, что вязка должна быть крупной. Подобранные в тон рукавички будут дополнять целостность образа.
Для желающих отличиться, дизайнеры предлагают использовать в качестве головного аксессуара предметы обихода. Главное, чтобы костюмчик сидел, и ведро на голове держалось. Оно может быть не заменимо, если вдруг вы забудете дома зонт.
Мастхэв холодного сезона это маски. Глиняные, цветные, вязанные. Не всегда удобно, зато оригинально и тепло.
Ни один образ не может быть завершенным без аксессуаров. В этом направлении, вершители модных тенденций предлагают фантазии безграничную свободу. Так что творите и будите модными.
Хорошего вам, теплого и модного настроения!
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881853-6fe01c5e144b7d0b4cbfbc3e9970683e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...