Как согреться холодной осенью без отопления

Чтобы наверняка не замерзнуть, можно использовать модный некогда тренд наслоения

Пока на всей территории Казахстана температура слегка превышает нулевой отметки, а холодные батареи не справляются с задачей обогрева, рассматриваем варианты одежды которые помогут не замерзнуть. Преддверие начала модных недель, где будет демонстрироваться одежда прет-а-порте, Преддверие начала модных недель, где будет демонстрироваться одежда прет-а-порте, Zakon.kz вспомнил, что дизайнеры советовали нам на прошлых показах мод.





Чтобы наверняка не замерзнуть, можно использовать модный некогда тренд наслоения, или надеть все, что у вас имеется. Цвета, фасоны и фактуры не имеют значения. Главное правило - чем больше, тем лучше.









Сезон дождей вот-вот начнется, а это означает, что нужно позаботиться о сухости ног. Так, к примеру, перепрыгивать лужи, особенно жителям нижних районов Алматы, поможет остроносая и остроподошвенная обувь.









Мода начинается с головы, поэтому не надевать головной убор, как минимум холодно. Особенно актуальны шапки-грибы, обратите внимание на то, что вязка должна быть крупной. Подобранные в тон рукавички будут дополнять целостность образа.









Для желающих отличиться, дизайнеры предлагают использовать в качестве головного аксессуара предметы обихода. Главное, чтобы костюмчик сидел, и ведро на голове держалось. Оно может быть не заменимо, если вдруг вы забудете дома зонт.









Мастхэв холодного сезона это маски. Глиняные, цветные, вязанные. Не всегда удобно, зато оригинально и тепло.









Ни один образ не может быть завершенным без аксессуаров. В этом направлении, вершители модных тенденций предлагают фантазии безграничную свободу. Так что творите и будите модными.









Хорошего вам, теплого и модного настроения!