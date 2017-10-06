В Верховном Суде обсудили вопросы исполнения приговоров

Сегодня в высшем судебном органе страны состоялся международный «круглый стол» на тему: «Вопросы, связанные с исполнением приговора». Организаторами мероприятия выступили Верховный суд Казахстана и Германский фонд Международного Правового Сотрудничества «IRZ».

В работе форума приняли участие Заместитель Министра внутренних дел Рашид Жакупов, судьи Верховного и местных судов, представители Генеральной прокуратуры, МВД, КУИС, адвокаты и другие. Кроме того, присутствовали эксперты Германского фонда международного правового сотрудничества в Казахстане - судьи высшего Земельного суда Германии Арнда Вайсхаупта и вице-президента участкового суда Франкфурта на Майне Франка Рихтера. Модератором мероприятия выступил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда А.Рахметулин.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы по условно-досрочному освобождению, исполнению приговоров и деятельности уголовно-исполнительной системы по исполнению приговоров. Также рассмотрена действующая судебная практика замены меры наказания, назначения штрафа, рассмотрения жалоб осужденных в порядке исполнения приговора, снятия ареста с имущества.

Открывая «круглый стол», А.Рахметулин отметил большую важность темы обсуждения, назвав стадию исполнения приговора завершающей логической стадией уголовного процесса. «На этом этапе уголовного судопроизводства совершаются действия, обеспечивающие начало и фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений, оперативно решаются различные вопросы, возникающие при исполнении приговора. Рассматривая представления учреждений и органов, исполняющих наказание, ходатайства и заявления осужденных, суд осуществляет контроль за исполнением приговоров, соблюдением прав, свобод и законных интересов осужденных», - сказал он.

Последняя реформа уголовного законодательства способствовала значительному росту поступающих в суды материалов данной категории. Уже в первый год действия новых законов количество таких материалов возросло на 28 %. За 9 месяцев т.г. в производстве судов находилось свыше 55 тысяч таких материалов, подавляющее большинство из которых об УДО и замене наказания более мягким. Всего за этот период судами республики рассмотрено 7 108 материалов об УДО, из которых 64,2 % удовлетворено.

Заработали новые правовые нормы, заложенные в законе. Так, суды стали активно назначать такой вид наказания, как штраф. За прошедшее полугодие т.г. удельный вес лиц, осужденных по всем уголовным правонарушениям к штрафу, составил 12 %. Взысканная по вступившим в законную силу приговорам сумма штрафа превысила более 609 млн.тенге, из них более 470 млн.тенге назначены за коррупционные правонарушения.

Увеличению количества лиц, освобождаемых из мест лишения свободы и уменьшению «тюремного населения» способствовало новое уголовное законодательство и принятое в 2015 году нормативное постановление «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания». На постоянной основе ведется предметный обзор судебной практики по затронутому вопросу, анализируются распространенные ошибки и отступления от закона, обусловленные неправильным его применением.

А.Рахметулин подчеркнул, что на сегодня суды являются флагманом внедрения новых информационных технологий в процессе отправления правосудия. Верховный Суд инициировал оснащение исправительных учреждений системами видеоконференцсвязи (ВКС). На сегодня КУИС на 100 % оснащен ВКС. Это позволяет экономить время и финансовые затраты, а также благотворно сказывается на соблюдении общего режима безопасности. За 9 месяцев с.г. посредством ВКС с учреждениями КУИС, без этапирования осужденных, судами рассмотрено свыше 10 тысяч материалов.

Согласно утвержденной повестке состоялись выступления судей Верховного Суда Газизы Мусабековой по вопросу рассмотрения судами ходатайств об УДО, Серика Абнасирова по исполнению приговоров, первого заместителя Председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Бекбулата Туремуратова по деятельности КУИС по исполнению приговоров. О надзоре в сфере исполнения приговоров рассказал начальник 2-го управления Генеральной прокуратуры Серикжан Мырзалы. Кроме того, с докладами выступил ряд судей местных судов различных уровней. Арнд Вайсхаупт проинформировал о действующей практике освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания по законодательству Германии, а также разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Франк Рихтер рассказал о некоторых вопросах порядка исполнения приговора и деятельности уголовно-исполнительных палат Германии. Адвокат г.Астаны Аманжол Мухамедьяров выступил с докладом по вопросам обеспечения доступа к квалифицированной юридической помощи на стадии исполнения приговора.

В ходе мероприятия состоялся активный и насыщенный обмен мнениями. По итогам «круглого стола» приняты соответствующие рекомендации с учетом всех прозвучавших мнений. Данные рекомендации будут размещены на сайте Верховного Суда и направлены во все заинтересованные структуры для учета в работе.