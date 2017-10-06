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В России пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом

6 октября 2017, 10:28

По предварительным данным, в аварии погибли не менее 18 человек.

Пассажиры автобуса, который столкнулся с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, пытались вытолкать заглохшее транспортное средство с путей перед столкновением, сообщает ТАСС.

"Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось", - сказал глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.

Он добавил, что поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород в результате ДТП не сошел с рельсов.

"Движение в данный момент перекрыто по автомобильной дороге", - отметил глава администрации.

По его словам, в автобусе находились "гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы".

"Автобус с казахскими номерами. В ДТП погиб один из водителей, второй остался жив", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

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Фото: MCHS

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