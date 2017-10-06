В России пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом

"Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось", - сказал глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.





Он добавил, что поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород в результате ДТП не сошел с рельсов.





"Движение в данный момент перекрыто по автомобильной дороге", - отметил глава администрации.





По его словам, в автобусе находились "гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы".





"Автобус с казахскими номерами. В ДТП погиб один из водителей, второй остался жив", - уточнил он.





Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород.





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