В России пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом
6 октября 2017, 10:28
По предварительным данным, в аварии погибли не менее 18 человек.
Пассажиры автобуса, который столкнулся с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, пытались вытолкать заглохшее транспортное средство с путей перед столкновением, сообщает ТАСС.
"Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось", - сказал глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.
Он добавил, что поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород в результате ДТП не сошел с рельсов.
"Движение в данный момент перекрыто по автомобильной дороге", - отметил глава администрации.
По его словам, в автобусе находились "гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы".
"Автобус с казахскими номерами. В ДТП погиб один из водителей, второй остался жив", - уточнил он.
Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород.
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Фото: MCHS
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