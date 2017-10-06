Надзор за валютными потоками компаний нерезидентов планируется усилить

Обсуждаемый Проект Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривает, что филиалы иностранных юридических лиц будут признаны резидентами РК. В связи с этим предполагается, что сделки, заключаемые между резидентами Казахстана и филиалами иностранных юридических лиц на территории РК будут проходить только в тенге. Если поправки в законопроект будут одобрены, то эта мера может вступить в силу с 2019 года. Об этом на пресс-завтраке PwС в Казахстане сообщила менеджер Юридические услуги PwС Асель Мухамбекова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«По действующему законодательству филиалы иностранных нефинансовых организаций имеет статус нерезидентов. По обсуждаемому законопроекту „О валютном регулировании и валютном контроле» (далее Закон) они приобретут статус резидентства. Это означает, что филиалы иностранных нефинансовых организаций будут обязаны заключать все сделки с резидентами Казахстана только в тенге», — заметила Асель Мухамбекова.

Инициатором внесения изменений в Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» стал Нацбанк.

Партнер, глава Евразийской юридической практики PwС Рашид Гайсин пояснил, что Нацбанк обозначил несколько причин, почему стоит внести поправки в Закон.

«Первая причина — это вступление Казахстана в ВТО. Вторая — это усовершенствование статистического мониторинга по валютным операциям и потоками капитала. Третья — устранение так называемого несоответствия между налоговым и валютным законодательством. А, именно, валютное и налоговое законодательство, по мнению Нацбанка, по-разному трактует статус иностранных филиалов и представительств», — заметил эксперт.

Рашид Гайсин подчеркнул, что Министерство по инвестициям и развитию РК (МИР РК) считает, что Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» не стоит изменять так кардинально. «МИР РК считает, что решить проблемы, которые обозначил Нацбанк, можно было бы через альтернативные механизмы. Ведомство предлагает, все вопросы по стратегическому мониторингу можно решить за счет внедрения для иностранных филиалов и представительств дополнительной отчетности. Есть ли необходимость в изменении ради этого (мониторинга — Ред.) целого закона, создавая определенную напряженность среди инвесторов?», — рассказывает он.

Он уточнил, что в настоящее время Законопроект практически каждую неделю обсуждается на уровне Астаны и Алматы. «Проект Закона РК „О валютном регулировании и валютном контроле» планируется направить в канцелярию премьер-министра Казахстана до 20 октября 2017 года. Представить законопроект к рассмотрению в парламент планируется к декабрю 2017 года. Соответственно, предполагаемые сроки вступления в силу поправок, если они будут приняты, запланированы в 2019 году. Возможно, это может произойти в январе 2019 года», — заметил эксперт.

Инвестклимат климат под угрозой

«Министерство юстиции РК, которое всегда достаточно осторожно комментирует законопроекты, касающиеся экономических и финансовых вопросов, также высказалось по поводу поправок в Закон. Я даже удивился, прочитав на днях заключение Министерства по поправкам, в котором указывалось об одном из последствий поправок. Предполагалось, что они могут ухудшить инвестиционный климата Казахстана», — замечает Рашид Гайсин.

Одна из принципиальных поправок, которую планируется внести в Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле», — это запрет на ведение иностранными филиалами и представительствами расчетов с резидентами РК в иностранной валюте. Это касается расчетов, как с юридическими, так и с физическими лицами.

«Известно, что у иностранных филиалов и представительств есть привилегии: они могут платить зарплату в долларах или евро, приобретать какие-то товары и услуги за иностранную валюту. К примеру, иностранный филиал компании намерен приобрести автомобиль у казахстанского автодилера. По действующему валютному законодательству он может произвести расчеты, как в инвалюте, так и в тенге. Но мы же понимаем, что наиболее выгодной валютой для иностранных филиалов и представительств является доллар или евро, так как их бюджет формируется или в долларах или в евро. Они же являются филиалом или представительствами иностранного юридического лица из Великобритании или США и так далее», — подчеркивает Рашид Гайсин.

Планируется, что предполагаемые поправки не коснутся Международного финансового центра Астана (МФЦА) и МЦПС «Хоргос». Для этих зон будет установлен особый правовой режим, где Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» не будет применяться в полной мере. «То есть на юридических лиц, ИП, которые будут зарегистрированы на территории этих зон, не будут распространяться рассматриваемые поправки», — заметила Асель Мухамбекова.

Нацбанк хочет увидеть все обороты

Предметом бурных обсуждений со стороны Ассоциации иностранных инвесторов и иностранных филиалов стали и другие поправки в Закон, которые предполагается внести. По действующему законодательству деятельность филиалов иностранных банков и иностранных нефинансовых организаций в Казахстане запрещена. Но если предлагаемые поправки в Закон будут учтены, то эти структуры будут признаны резидентами. Кроме того, в рамках Закона РК «О банках и банковской деятельности» в связи со вступлением РК в ВТО предусматривается с 2020 года предоставление филиалам иностранных банков таких же прав и обязанностей, что и казахстанским банкам. Именно поэтому с 2020 года филиалы иностранных банков будут выполнять функции агентов валютного контроля. Это означает, что они будут обязаны регулярно предоставлять отчетность о деятельности, оборотах своих клиентов, как и наши местные банки.

Если Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» будет изменен, то филиалы иностранных нефинансовых организаций приобретут статус резидентства. Сейчас же, они являются нерезидентами.

Это означает, что если поправки в Закон будет приняты, филиалы иностранных нефинансовых организаций на территории РК с резидентами будут иметь право осуществлять сделки только в тенге. А со своими головными компаниями и с филиалами других иностранных организаций — в любой валюте.

Впрочем, есть и свои исключения. Статус нерезидента будет сохранен для филиалов иностранных организаций, которые заключили с Казахстаном, к примеру, Соглашение о разделе продукции — это ТШО и ряд других компаний. Они, как и сейчас, будут иметь право заключать сделки в иностранной валюте. Также на филиалы иностранных нефинансовых организаций не будет распространяться требование по репатриации по экспорту или импорту.

«Уточню, в настоящее время резиденты Казахстана обязаны соблюдать требование по репатриации иностранной валюты по сделкам, связанным с экспортом и импортом. Также, согласно обсуждаемым поправкам, филиалы иностранных нефинансовых организаций будут обязаны регистрировать валютные операции по движению капитала. И, соответственно, буду обязаны уведомлять госорганы об открытии счетов в иностранных банках. Но для филиалов иностранных организаций предполагается предусмотреть специальную отчетность, которую они будут обязаны регулярно сдавать в Нацбанк. Отчетность будет обязательна, если их операции превысят определенный порог. Сейчас порог, который обозначил Нацбанк в рамках поправок в Закон, составляет 500 тыс. долларов», — заметила Асель Мухамбекова.

В PwС подчеркнули, что таким образом Нацбанк намерен усилить мониторинг за нерезидентами, «Наверное, у регулятора нет полной информации и по платежам и переводам, по внутренним и внешним потокам. В Нацбанке заявляют, что около 10% экспорта товаров приходится именно на филиалы иностранных юридических лиц. Они говорят, что нет точных данных, какой объем выручки уходит из Казахстана», — отметили в компании.

Эксперты, ссылаясь на слова Нацбанка, уточняют, что сейчас «под основной мониторинг подпадает нефтегазовый сектор». Регулятор, отмечает Асель Мухамбекова, считает, что со временем сеть филиалов иностранных фармацевтических компаний стала активно разрастаться. «И по ним нет никакой статистики. Это основной довод Нацбанка», — уточняет она.