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В Астане женщину подозревают в незаконном вселении людей в квартиры

6 октября 2017, 10:53

Полиция ищет других пострадавших от действий мошенников.

Следственным управлением ДВД Астаны расследуется ряд уголовных дел по факту мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По данным полиции, подозреваемые под предлогом оказания услуг по ускоренному получению квартир в Астане людям, претендующим на получение в рамках государственных программ, заключали договоры аренды. После этого, подделывая документы, незаконно вселяли граждан в квартиры различных ЖК, тем самым нанесли значительный материальный ущерб.

"В совершении указанных преступлений подозревается Кубиева Гулбарам Тариховна, 28.02.1973 года рождения. Если вы стали жертвой указанного лица просим обратиться по телефонам: 71-63-41, 71-63-63, 8-702-333-43-30", - сообщили в полиции.

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