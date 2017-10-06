Попавший в страшное ДТП автобус из Казахстана перевозил граждан Узбекистана
6 октября 2017, 10:55
Число погибших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области выросло до 19 человек.
Число погибших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области выросло до 19 человек, сообщает Lenta.ru.
Представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская отметила, что среди погибших — трое детей.
Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.
«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхтина.
По его словам главы администрации города Покрова Вячеслав Аракелов, в автобусе находились "гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы".
Напомним, столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на на железнодорожных путях автобус.
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Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области
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