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Попавший в страшное ДТП автобус из Казахстана перевозил граждан Узбекистана

6 октября 2017, 10:55

Число погибших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области выросло до 19 человек.

Число погибших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области выросло до 19 человек, сообщает Lenta.ru.

Представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская отметила, что среди погибших — трое детей.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.

«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхтина.

По его словам главы администрации города Покрова Вячеслав Аракелов, в автобусе находились "гастарбайтеры из Узбекистана, которые возвращались с работы".

Напомним, столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на на железнодорожных путях автобус.

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Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области

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