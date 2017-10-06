Появились первые фото с места столкновения казахстанского автобуса и поезда в России

Ранее представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщила, что число погибших в аварии выросло до 19 человек, из них трое — дети.





Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на железнодорожных путях автобус.