Аким ЮКО встретился с делегацией Исламской Республики Иран

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией во главе с губернатором провинции Хорасан Разави Исламской Республики Иран Алирезом Рашидианом. Глава региона ознакомил иностранных гостей с инвестиционным потенциалом Южно-Казахстанской области и достижениями в сельском хозяйстве, передает Пресс-служба акима ЮКО.





Наряду с этим, аким выразил уверенность в том, что между Южно-Казахстанской областью и регионами Ирана, в том числе провинцией Хорасан Разави имеется большой потенциал для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.









«Рад встрече с Вами и возможностью обменяться мнениями относительно развития двусторонних отношений между Южно-Казахстанской областью и провинцией Хорасан. Иран – одна из первых стран, признавших независимость Республики Казахстан. В этом году мы отмечаем 25-летие с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Иран - второй торговый партнер для Казахстана среди стран Ближнего Востока (после ОАЭ). Казахстан и Иран активно взаимодействуют в рамках ШОС, ОИС и других авторитетных международных организаций. Перспективным и выгодным представляется сотрудничество наших стран и в рамках ЕАЭС», - отметил Жансеит Туймебаев.





Иран – развитая индустриально-аграрная страна, обладает значительным экономическим потенциалом, где развита промышленность, нефтегазовая сфера и сельское хозяйство. Следует отметить, в 2016 году внешнеторговый оборот ЮКО составил 1,9 млрд. долларов США, из них 19 млн. долларов США с Исламской Республикой Иран. В основном Южный Казахстан экспортирует в Исламскую Республику Иран - орехи, ячмень, цемент, кожаные изделия. Из Ирана в наш регион импортируют строительные материалы, трубы, керамические изделия, сантехнику, бытовую химию, ковровые изделия, фрукты.









В свою очередь, губернатор Алиреза Рашидиан выразил готовность к тесному взаимодействию и развитию сотрудничества в различных сферах. Также было предложено определить наиболее импортируемые и экспортируемые товары между регионами, по которым можно открывать новые совместные производства.





В ходе двухдневного рабочего визита Иранская делегация ознакомилась с инвестиционными возможностями области. Вместе с тем посетили выставочный центр «Корме» и ряд предприятий области. Также, встретились с представителями бизнес-сообществ и посетили исторические места.





Фото: Самат Мырзалиев



