"Оно", бой Головкина, цена на iPhone 8 - что искали казахстанцы в интернете в сентябре
6 октября 2017, 11:24
В сентябре пользователи активно готовились к школьным урокам, интересовались новостями о переходе на латиницу и следили за поединками казахстанских боксеров.
Поисковая система Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Казахстане в сентябре, передает Zakon.kz.
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске в интернете в сентябре у казахстанцев:
1. Школьная программа (примеры запросов: (математика 6 класс), (қамбар батыр), (абай кунанбаев), (фонетический разбор слова)
2. День языков народов Казахстана (искали стихи, поговорки, сценарии праздника)
3. День учителя (искали дату, поздравления и сценарии)
4. Геноцид мусульман в Мьянме
5. Методические материалы для педагогов (календарные планы и темы для классных часов)
6. iPhone 8 (презентация, цена в Казахстане)
7. Переход на латиницу в Казахстане
8. Международный день пожилых людей
9. Стелла Барановская (в связи со смертью актрисы)
10. Элджей - "Розовое вино"
Топ-4 спортивных событий, которыми казахстанцы интересовались в сентябре:
1. Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса (17 сентября)
2. Континентальная хоккейная лига (турнирная таблица, расписание матчей)
3. Высшая хоккейная лига (онлайн-трансляция, турнирная таблица)
4. Бой Каната Ислама и Брэндона Кука (9 сентября)
Топ-3 премьер фильмов, о которых пользователи в Казахстане спрашивали в сентябре:
1. Премьера фильма "Оно"
2. Премьера фильма "Kingsman: Золотое кольцо"
3. Премьера фильма "Гоголь. Начало"
Речь идет не о самых популярных запросах к поисковой сети из Казахстана, а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов.
Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.
Фото с сайта wisegeek.com
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