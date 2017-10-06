"Оно", бой Головкина, цена на iPhone 8 - что искали казахстанцы в интернете в сентябре

В сентябре пользователи активно готовились к школьным урокам, интересовались новостями о переходе на латиницу и следили за поединками казахстанских боксеров.

Поисковая система Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Казахстане в сентябре, передает передает Zakon.kz





Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске в интернете в сентябре у казахстанцев:





1. Школьная программа (примеры запросов: (математика 6 класс), (қамбар батыр), (абай кунанбаев), (фонетический разбор слова)

2. День языков народов Казахстана (искали стихи, поговорки, сценарии праздника)

3. День учителя (искали дату, поздравления и сценарии)

4. Геноцид мусульман в Мьянме

5. Методические материалы для педагогов (календарные планы и темы для классных часов)

6. iPhone 8 (презентация, цена в Казахстане)

7. Переход на латиницу в Казахстане

8. Международный день пожилых людей

9. Стелла Барановская (в связи со смертью актрисы)

10. Элджей - "Розовое вино"





Топ-4 спортивных событий, которыми казахстанцы интересовались в сентябре:





1. Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса (17 сентября)

2. Континентальная хоккейная лига (турнирная таблица, расписание матчей)

3. Высшая хоккейная лига (онлайн-трансляция, турнирная таблица)

4. Бой Каната Ислама и Брэндона Кука (9 сентября)





Топ-3 премьер фильмов, о которых пользователи в Казахстане спрашивали в сентябре:





1. Премьера фильма "Оно"

2. Премьера фильма "Kingsman: Золотое кольцо"

3. Премьера фильма "Гоголь. Начало"





Речь идет не о самых популярных запросах к поисковой сети из Казахстана, а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов.





Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.



