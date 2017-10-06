Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 343,66 (-1,34)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). Торги инструментом USDKZT_TOM и CNYKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 09 октября в США (День Колумба) и с 01 по 08 октября в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 343,66 тенге за доллар (-1,34 тенге), объем торгов - 106 800 тыс. USD (-14 150 тыс. USD).

По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.