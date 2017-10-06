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В Минэнерго объяснили почему подорожал бензин

6 октября 2017, 11:31

В сравнении с маем т.г. оптовая цена на границе увеличилась на 8,3% с 517 до 560 долл. за тонну.

Министерство Энергетики РК ответило на интересующий всех автомобилистов вопрос: "В связи с чем вызван рост цен на топливо?", сообщает Zakon.kz

Средняя цена по республике на бензин АИ-92 в январе составляла 135 тенге за литр, в сентябре в среднем цена увеличилась до 150 тенге за литр, показав рост на 11%. Доля импорта увеличилась с 15% в период июнь-август до 30% в сентябре т.г., что связано с поочередным выходом на ремонты нефтеперерабатывающих заводов, в связи с завершающимися работами по модернизации. И как следствие, ограниченное предложение казахстанского нефтепродукта на рынке и увеличение доли более дорогого импортного бензина повлияли на рост цен на АЗС республики.

В сравнении с маем т.г. оптовая цена на границе увеличилась на 8,3% с 517 до 560 долл. за тонну. Здесь также необходимо учитывать изменение курса доллара по отношению к тенге за тот же период (увеличился на 8% с 314 до 340 тенге).


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