ДТП с поездом в России: погибший водитель автобуса оказался казахстанцем
6 октября 2017, 11:43
Дипломаты окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан РК.
Водитель автобуса, столкнувшегося с поездом в России, оказался гражданином Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.
"По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждан Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", - написал он.
Жайнаков также добавил, что казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.
Напомним, в России 5 октября в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород.
В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек. Пострадавшие доставлены в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.
Фото: onthe.io
Автор: Екатерина Ионова
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