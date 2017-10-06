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ДТП с поездом в России: погибший водитель автобуса оказался казахстанцем

6 октября 2017, 11:43

Дипломаты окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан РК.

Водитель автобуса, столкнувшегося с поездом в России, оказался гражданином Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

"По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждан Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", - написал он.

Жайнаков также добавил, что казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

Напомним, в России 5 октября в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек. Пострадавшие доставлены в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.

Фото: onthe.io
Автор: Екатерина Ионова

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