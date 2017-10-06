Тела кыргызстанцев, погибших при крушении Ан-28 под Алматы, отправили на родину
6 октября 2017, 11:47
3 октября недалеко от города Алматы потерпел катастрофу самолет Ан-28 авиакомпании АО East Wing.
Тела кыргызстанцев, погибших при крушении самолета Ан-28 авиакомпании East Wing под Алматы, отправили на родину, сообщает «24.kg»
По информации Генерального консульства Кыргызской Республики в Алматы, два члена данного экипажа являлись гражданами КР: командир воздушного судна Геннадий Сергеевич Цой и инженер АиРЭО Бейшебек Омушевич Акматбаев. Их опознали родственники, в частности, дочь Цоя и сын Акматбаева.
Генконсульство оказало помощь в получении всех документов (протокол о признании потерпевшим, заключение о смерти, медицинское свидетельство о смерти). Кроме этого, была организована встреча членов семьи погибших с представителями авиакомпании East Wing, в ходе которой авиакомпания обязалась взять на себя все расходы по транспортировке тел погибших на родину.
Поздно вечером 4 октября две машины с телами погибших в сопровождении представителей авиакомпании и работников агентства ритуальных услуг направлены в Кыргызстан.
Напомним, 3 октября недалеко от города Алматы потерпел катастрофу самолет Ан-28 авиакомпании АО East Wing. Все пятеро находившихся на борту, в том числе два медработника и авиатехник, погибли.
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