Тела кыргызстанцев, погибших при крушении Ан-28 под Алматы, отправили на родину

3 октября недалеко от города Алматы потерпел катастрофу самолет Ан-28 авиакомпании АО East Wing.

Тела кыргызстанцев, погибших при крушении самолета Ан-28 авиакомпании East Wing под Алматы, отправили на родину , сообщает « , сообщает « 24.kg





По информации Генерального консульства Кыргызской Республики в Алматы, два члена данного экипажа являлись гражданами КР: командир воздушного судна Геннадий Сергеевич Цой и инженер АиРЭО Бейшебек Омушевич Акматбаев. Их опознали родственники, в частности, дочь Цоя и сын Акматбаева.





Генконсульство оказало помощь в получении всех документов (протокол о признании потерпевшим, заключение о смерти, медицинское свидетельство о смерти). Кроме этого, была организована встреча членов семьи погибших с представителями авиакомпании East Wing, в ходе которой авиакомпания обязалась взять на себя все расходы по транспортировке тел погибших на родину.





Поздно вечером 4 октября две машины с телами погибших в сопровождении представителей авиакомпании и работников агентства ритуальных услуг направлены в Кыргызстан.





Напомним, 3 октября недалеко от города Алматы потерпел катастрофу самолет Ан-28 авиакомпании АО East Wing. Все пятеро находившихся на борту, в том числе два медработника и авиатехник, погибли.



