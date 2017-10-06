Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Тела кыргызстанцев, погибших при крушении Ан-28 под Алматы, отправили на родину

6 октября 2017, 11:47

3 октября недалеко от города Алматы потерпел катастрофу самолет Ан-28 авиакомпании АО East Wing.

Тела кыргызстанцев, погибших при крушении самолета Ан-28 авиакомпании East Wing под Алматы, отправили на родину, сообщает «24.kg»

По информации Генерального консульства Кыргызской Республики в Алматы, два члена данного экипажа являлись гражданами КР: командир воздушного судна Геннадий Сергеевич Цой и инженер АиРЭО Бейшебек Омушевич Акматбаев. Их опознали родственники, в частности, дочь Цоя и сын Акматбаева.

Генконсульство оказало помощь в получении всех документов (протокол о признании потерпевшим, заключение о смерти, медицинское свидетельство о смерти). Кроме этого, была организована встреча членов семьи погибших с представителями авиакомпании East Wing, в ходе которой авиакомпания обязалась взять на себя все расходы по транспортировке тел погибших на родину.

Поздно вечером 4 октября две машины с телами погибших в сопровождении представителей авиакомпании и работников агентства ритуальных услуг направлены в Кыргызстан.

Напомним, 3 октября недалеко от города Алматы потерпел катастрофу самолет Ан-28 авиакомпании АО East Wing. Все пятеро находившихся на борту, в том числе два медработника и авиатехник, погибли.

Все новости по теме читайте здесь.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...