ДТП с поездом в России: создана горячая линия
6 октября 2017, 11:54
В результате ДТП погибли 19 человек.
В результате ДТП во Владимирской области погибли, по данным регионального минздрава, 19 человек, сообщают Vesti.ru.
На железнодорожном переезде поезд врезался в автобус, перевозивший пассажиров.
Для того, чтобы граждане могли получить оперативную информацию о жертвах и пострадавших, создана горячая линия. Ее телефоны: 8 (4922) 39-99-99 и 8 (4922) 40-61-32.
По словам медиков, пятеро пострадавших находятся в реанимации, в их числе дети.
По предварительным данным, всего пострадали не менее 18 человек.
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