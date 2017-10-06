Футболист во время игры получил ужасное рассечение (18+)

Полузащитник аргентинского клуба "Платенсе" Франсиско Ваццолер в матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Вилья Сан-Карлос" получил сильнейшее рассечение головы.





Это произошло в момент столкновения с партнером по команде и игроком соперника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Sun.





Рана 28-летнего футболиста была настолько глубокой, что оголила часть черепа.





Футболиста немедленно доставили в больницу с сильным кровотечением. После нескольких дней интенсивной терапии он вернулся домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.



