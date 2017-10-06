Футболист во время игры получил ужасное рассечение (18+)
6 октября 2017, 11:57
Рана 28-летнего футболиста была настолько глубокой, что оголила часть черепа.
Полузащитник аргентинского клуба "Платенсе" Франсиско Ваццолер в матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Вилья Сан-Карлос" получил сильнейшее рассечение головы.
Это произошло в момент столкновения с партнером по команде и игроком соперника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Sun.
Рана 28-летнего футболиста была настолько глубокой, что оголила часть черепа.
Футболиста немедленно доставили в больницу с сильным кровотечением. После нескольких дней интенсивной терапии он вернулся домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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