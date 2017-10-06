Футболист во время игры получил ужасное рассечение (18+)

6 октября 2017, 11:57

Рана 28-летнего футболиста была настолько глубокой, что оголила часть черепа.

Полузащитник аргентинского клуба "Платенсе" Франсиско Ваццолер в матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Вилья Сан-Карлос" получил сильнейшее рассечение головы.

Это произошло в момент столкновения с партнером по команде и игроком соперника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Sun.

Рана 28-летнего футболиста была настолько глубокой, что оголила часть черепа.

Футболиста немедленно доставили в больницу с сильным кровотечением. После нескольких дней интенсивной терапии он вернулся домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код