На что в Алматы потратят перераспределенные из бюджета 9,3 млрд тенге

В текущем году местный бюджет развития увеличился почти в 1,5 раза до 100 млрд. тенге. Таким образом, только на благоустройство было выделено в 2,3 раза, на дороги - в 1,3 раза, на инженерные сети - в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. На социальную сферу было выделено 1,8 млрд тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи,





«Решить задачу предлагается через механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через «Жилстройсбербанк». Заем для молодежи будет предоставляться под 5% годовых. На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка 1 млрд. тенге. На сферу здравоохранения предлагается выделить из местного бюджета 303,2 млн. тенге, на покрытие расходов, связанных с увеличением количества вызовов скорой медицинской помощи, а также на начало разработки ПСД сейсмоусиления 3 объектов здравоохранения и строительства онкоцентра», - подчеркнул в ходе мероприятия руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров.





Спикер добавил, что в текущем году планируется увеличить охват детей на 898 мест в рамках госзаказа «Балапан» на 71 млн. тенге и начать строительство инженерных сетей к 3 детсадам и 3 школам, на что было выделено 2,6 млн. тенге. Помимо этого, будут начаты работы по сейсмоусилению двух школ на сумму на 10 млн. тенге с завершением в 2018 году.





Дополнительное финансирование получило строительство бесплатных сезонных ледовых катков для массового катания с необходимыми условиями досуга и отдыха населения в зимний период.





«В целях повышения привлекательности города для самостоятельных туристов будет запущен экскурсионный туристический автобус, который позволит за одну поездку увидеть основные достопримечательности города», - добавил И.Усеров.





Помимо этого, в Алматы закупят 10 эвакуаторов, продолжат строительство здания городского суда, двух пожарных депо на 10 машин, дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству улиц в рамках реализации концепции Яна Гейла, а также для проектируемого городского онкоцентра.





«Особое внимание будет уделено духовному развитию и культуре населения в рамках Программной статьи Президента РК «Рухани жаңғыру». Также планируется строительство кредитного жилья, вследствие чего в 2017 году уже начнется закладка 47 жилых домов. Вместе с тем, на начало строительства 6 жилых домов в мкр. Саялы-2, в рамках программы «Нурлы жер», также направляются необходимые средства», - рассказали в акимате.





На развитие транспортной инфраструктуры планируется выделить 976,2 млн. тенге, в том числе на начало пробивки проспекта Абая, проведение авторского и технического надзора при пробивке ул. Фурманова, начало реконструкции улицы Алматинская, организацию дорожного движения на 6 регулируемых пешеходных переходах по улице Панфилова, а также компенсацию затрат за льготный проезд пассажиров в общественном транспорте.





«В текущем году производится ремонт 442 дворов. Работа будет продолжена в следующем году, в связи с чем на разработку ПСД для благоустройства дворов выделят 39,5 млн. тенге. На текущий ремонт центрального парка культуры и отдыха будет выделено дополнительно 28 млн. тенге», - сообщили в акимате.





Альберт Ахметов