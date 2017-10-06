На служебные машины госорганов в Алматы начали клеить опознавательные стикеры

Письма о поддержании такой акции направлены всем госорганам города.

На машины госорганов в Алматы для профилактики стали клеить опознавательные наклейки, на которых написано, что этот вид транспорта должен использоваться только в служебных целях, передает передает Zakon.kz





Как отметила руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы Айгуль Байханова, служебные машины должны использоваться только в служебных целях.





"Поэтому с целью профилактики сейчас в стране идет акция - на служебных машинах клеятся опознавательные наклейки, где написано, что служебная машина должна использоваться только в служебных целях. И есть телефоны, по которым можно позвонить, либо на номер WhatsApp отправить фото или видео, если вы увидели, что машина используется не в служебных целях, находится, например, перед увеселительным заведением, либо в нерабочее время где-то находится", - рассказала Байханова.





Так, на 15 машин городского акимата были наклеены такие наклейки.





"Направлены письма на поддержание этой акции всем руководителям, как местных исполнительных органов, так и территориальных подразделений центральных госорганов. И очень надеемся, что все руководители госорганов поддержат и приобретут такие наклейки на свои служебные машины", - отметила руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы.





Если же будет выявлен факт использования служебной машины вне рабочее время и не в служебных целях, то каждый случай будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии, на заседании совета по этике и будут приниматься соответствующие меры дисциплинарного характера.



