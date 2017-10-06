Требования к адвокатуре в Казахстане нужно усилить законодательно - эксперт

Среди адвокатов много людей, которые вообще не профессиональны. Об этом заявил директор экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов в интервью журналистам в кулуарах международной конференции на тему «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ»

Отметим, что участники конференции обсуждают законопроекты «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», подготовленных Министерством юстиции РК.

«Хочу сказать о необходимости принятия этого законопроекта. Просто люди уже устали: адвокатские услуги оказываются некачественно, только один процент принятия решений положительный. Среди адвокатов много людей, которые вообще не профессиональны. Как они прошли в адвокатуру, вопрос остаётся открытым. Поэтому у общества, конечно, возникают вопросы. Платят деньги за адвокатскую услугу, а эту услугу не получают. Тем более в наше время обратиться простому человеку к адвокату практически невозможно», - сказал Марат Башимов. По его словам, обсуждаемые законопроекты призваны приблизить адвокатские услуги в Казахстане к международным стандартам.

«Во-вторых, адвокат должен быть профессионально подготовлен, оценка профессиональных качеств должна быть. (...) У нас вообще существует одна категория лиц, которые из правоохранительных органов сразу переходят в адвокаты. Это тоже неправильно - в правоохранительных органах разные люди работают. В целом хотелось бы сказать, что этот законопроект необходим. Он работает на конституционную норму об оказании квалифицированной профессиональной юридической помощи», - подчеркнул Марат Башимов.

Он также добавил, что все адвокаты платят взносы, вступительные, месячные, за стажировки.

«В коллегии адвокатов, допустим, по городу Алматы около 700 адвокатов - 20-30 млн они только в месяц получают. Куда эти деньги? Мы говорим о прозрачности. Сейчас мы говорим, что КСК должны быть прозрачными, показывать людям, сколько денег и куда пошли. А почему в правовой сфере, которая должна быть самая честная, справедливая, это остаётся за кадром? Это тоже очень большой вопрос прозрачности расходования, финансирования денег, которые в адвокатских (кругах - Авт.) крутятся», - добавил Марат Башимов.

Отдельно он остановился на вопросе ордера.

«Есть ещё анахронизм, который называется - ордер. Но такого нет в странах Запада. Я целый год стажировался в Германии, знаю, если у тебя есть лицензия, ты с ней работаешь. У нас же адвокат имеет лицензию, является независимым процессуальным лицом, но ещё должен спрашивать разрешение - идти ему на процесс, брать это дело или не брать. Некоторые нормы показывают актуальность и целесообразность этого законопроекта. И он в целом направлен на общество, на нас, чтобы мы могли получать качественную услугу. Я посмотрел статистику, более 1,5 млн дел рассматривается в судах. Представляете, какое огромное количество, а всего 4 600 адвокатов. Это же очень мало. Хватать дела и бежать в суды, это неправильно. Поэтому нужно все эти требования усилить», - резюмировал Марат Башимов.

Серик Сабеков