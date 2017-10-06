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МНЭ РК: В Казахстане повысились цены на новое жильё

6 октября 2017, 12:17

Цены перепродажи неблагоустроенного жилья стали выше на 0,1%, а благоустроенного – снизились на 0,4%.

В Министерстве национальной экономики РК рассказали об изменении цен на рынке жилья в сентябре 2017 года, передает Zakon.kz.

В сентябре этого года, по сравнению с предыдущим месяцем (августом), цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,1%, а благоустроенного – снизились на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,4%.

В ведомстве уточнили, что наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, городе Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

Фото: ria.ru
Автор: Екатерина Ионова

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