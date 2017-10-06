Чем грозит введение Еврокодов в Казахстане?

"Переход на Еврокоды не говорит о том, что это усложнит жизнь строительной сферы, наоборот даст дополнительные возможности".

На площадке НПП «Атамекен» прошла презентация внедрения Еврокодов в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





В совещании приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, руководство Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК, представители Министерства образования и науки РК, АО «КазНИИСА», РГП «Госэкспертиза», высших и средних учебных заведений, в том числе науки, а главное – присутствовали те, кто непосредственно задействован в строительном процессе – архитекторы, проектировщики, инженеры, эксперты и т.д, с привлечением представителей из 14 регионов Казахстана и городов Астаны и Алматы посредством видеоконференцсвязи.





Презентацию представил советник генерального директора АО «КазНИИСА» Миркен Абаканов.





«Еврокоды охватывают все основные строительные материалы (бетон, сталь, дерево, камень/кирпич, алюминий), практически все области проектирования конструкций (основы проектирования конструкций, все виды нагрузок, воздействие пожара, геотехнику, сейсмостойкость), широкий спектр типов конструкций (здания, мосты, башни и мачты, силосы и т. д.) и распространяются на проектирование всех типов зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства. При проектировании особо ответственных строительных объектов (атомных электростанций, гидротехнических сооружений)», - пояснил М.Абаканов.





По его словам, Казахстан с 2010 года начал планомерную работу по переходу на Еврокоды в строительстве. Реформа затрагивает систему технического регулирования строительной отрасли РК, охватывающая все ее компоненты – нормативно-техническую и правовую базы, системы контроля и надзора, оценки соответствия и ценообразование.





Как отметил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, при внедрении Еврокодов Казахстан ориентируется на международный опыт, не забывая свой.





«Переход на Еврокоды не говорит о том, что это усложнит жизнь строительной сферы, наоборот даст дополнительные возможности. Есть необходимость прийти к едиными стандартам и улучшению. У нас есть свои особенности, которые отражаются в национальных приложениях»», - подчеркнул Р.Скляр.





Как отмечалось, до конца текущего года будут отменены советские СНиПы (186 ед.), разработанные до 1992 года по общестроительным вопросам. Оставшиеся СНиПы Казахстан (разработанные в период 1992-2010 годы) (70 ед.) планируется отменить до конца 2019 года после реализации необходимых мероприятий по переходу на Еврокоды.





Как отметил М.Абаканов, Еврокоды введены с июля в 2015 года и эти нормы параллельно сосуществовали. Обучение необходимо пройти в АО «КАЗНИССА.





По итогам заседания был подписан план мероприятий между НПП и МИР РК по широкому освещению и информирования представителей строительной отрасли по введению Еврокодов.





Между тем, по информации высших учебных заведений по строительному направлению, а их насчитывается 40 по стране, на текущий учебный год (2017-2018) основной или факультативный курс по проектированию в связи с переходом на Еврокоды не заложен в учебной программе. При этом, к примеру, Карагандинский государственный индустриальный университет предполагает включение соответствующей дисциплины в 2018 году, аналогично и Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова. В Южно-Казахстанском государственный университете имени М. Ауэзова - 2 года читают курс лекций только на уровне магистратуры. Остальные – не информированы о сути Еврокодов либо в данном направлении вообще не работали.







