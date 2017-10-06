Toyota рассекретила новый седан Century
6 октября 2017, 12:20
Компания Toyota Motor Corporation официально представила представительский седан Toyota Century нового, третьего по счёту поколения.
На Токийском автосалоне 2017 года официально дебютирует представительский седан Toyota Century нового поколения
Автосалон в Токио-2017 станет местом официальной премьеры представительского седана Toyota Century 2018 модельного года. Несмотря на то, что эта машина выпускается с 1967 года, нынешнее поколение всего лишь третье по счёту.
Представители японского бренда отмечают, что в Токио дебютирует практически серийный автомобиль Toyota Century нового поколения. Производство роскошного 4-дверного автомобиля должно стартовать только в 2018 году.
Новый представительский седан Toyota Century 2018 модельного года сохранил классический дизайн экстерьера. Автомобиль имеет следующие габаритные размеры: 5 335/1 930/1 505 мм. Колёсная база – 3 090 мм. В оснащение модели вошла полностью светодиодная оптика.
В оформлении интерьера седана Toyota Century нового поколения можно обнаружить более современную переднюю панель. На центральной консоли появилась информационно-развлекательная система с большим сенсорным монитором. Кресла второго ряда имеют обширные регулировки и функцию массажа.
Представительский седан Toyota Century третьего поколения получил гибридную силовую установку, в состав которой входит 5,0-литровый бензиновый двигатель V8. Каковы характеристики автомобиля, пока не сообщается.
Известно, что роскошный седан также получил современный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense P (система переключения света фар, система автоматического экстренного торможения, система удержания в полосе движения, система распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль).
Via livecars
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