Toyota рассекретила новый седан Century

На Токийском автосалоне 2017 года официально дебютирует представительский седан Toyota Century нового поколения

Автосалон в Токио-2017 станет местом официальной премьеры представительского седана Toyota Century 2018 модельного года. Несмотря на то, что эта машина выпускается с 1967 года, нынешнее поколение всего лишь третье по счёту.

Новый представительский седан Toyota Century 2018 модельного года сохранил классический дизайн экстерьера. Автомобиль имеет следующие габаритные размеры: 5 335/1 930/1 505 мм. Колёсная база – 3 090 мм. В оснащение модели вошла полностью светодиодная оптика.

Представители японского бренда отмечают, что в Токио дебютирует практически серийный автомобиль Toyota Century нового поколения. Производство роскошного 4-дверного автомобиля должно стартовать только в 2018 году.

В оформлении интерьера седана Toyota Century нового поколения можно обнаружить более современную переднюю панель. На центральной консоли появилась информационно-развлекательная система с большим сенсорным монитором. Кресла второго ряда имеют обширные регулировки и функцию массажа.





Представительский седан Toyota Century третьего поколения получил гибридную силовую установку, в состав которой входит 5,0-литровый бензиновый двигатель V8. Каковы характеристики автомобиля, пока не сообщается.