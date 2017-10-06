Какие законопроекты рассмотрит Мажилис на предстоящем пленарном заседании
6 октября 2017, 12:27
В проект повестки включено рассмотрение депутатами в первом чтении законодательных поправок по вопросам жилищных отношений.
На заседании Бюро Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz.
В проект повестки включено рассмотрение депутатами в первом чтении законодательных поправок по вопросам жилищных отношений.
Также на обсуждение палаты вносится и ратификационный законопроект – письмо-соглашение между Казахстаном и Азиатским Банком Развития относительно поправок к Соглашению о займе на реконструкцию автодороги в Мангистауской области.
«Вносимые поправки предусматривают включение дополнительного участка дороги «Жетыбай - Жанаозен», что будет способствовать повышению транзитного потенциала Казахстана в сообщениях с Россией и Туркменистаном», - говорится в сообщении.
Проект повестки содержит также законопроекты, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это проекты законодательных нововведений по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража, а также передачи государственных функций в конкурентную среду.
Фото: Ж.Куспанова
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