По факту столкновения казахстанского автобуса и поезда в России возбуждено уголовное дело
6 октября 2017, 12:31
По последним данным, число погибших в аварии выросло до 19 человек.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту столкновения автобуса с поездом во Владимирской области, сообщает Lenta.ru.
Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).
Напомним, столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на железнодорожных путях автобус.
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881896-c42f33d8bdd99b814ae6b29f7bc4cfb9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...