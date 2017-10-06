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По факту столкновения казахстанского автобуса и поезда в России возбуждено уголовное дело

6 октября 2017, 12:31

По последним данным, число погибших в аварии выросло до 19 человек.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту столкновения автобуса с поездом во Владимирской области, сообщает Lenta.ru.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

Напомним, столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 06:39 по времени Астаны 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на железнодорожных путях автобус.

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