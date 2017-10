Вопросы обеспечения доступа к квалифицированной юридической помощи на стадии исполнения приговора

Аманжол Мухамедьяров

Коллегия адвокатов города Астаны

Доступ к правосудию является неотъемлемым правом каждого гражданина и обязанностью государства обеспечивать право человека на доступ к эффективным и справедливым услугам в сфере правосудия.

Право обращаться в суд за защитой своих интересов на законодательном уровне недостаточно. Необходимо создать такие условия и предусмотреть средства, которые бы позволяли гражданам реализовывать эти права во всех случаях, когда возникает необходимость обращаться не только к судебным, но и к правоохранительным органам в целом за защитой своих прав и законных интересов.

Особое значение, указанное приобретает в сфере исполнения наказания. Осуществление функции правосудия в соответствии с его назначением невозможно без надлежащей деятельности органов уголовно-исполнительной системы. Потому право на доступ к правосудию - одно из самых важных прав осужденных лиц.

Осужденные, обладая специальным правовым статусом, обусловливающим ограничения их прав и интересов, не имеют возможности, поставить вопрос об условиях отбывания наказания, нарушении их прав и свобод в рамках этого процесса. Особо нуждаются в защите уязвимые категории осужденных.

Анализ законодательства и практики его применения показывает, что осужденные испытывают трудности в защите своих прав и законных интересов. В связи с тем, что в местах лишения свободы как правило находятся преступники, то и отношение гражданского общества к ним негативное.

Это подтверждается высоким уровнем заболеваемости в ИУ, оказания давления на осужденных, большим количеством жалоб, протестов и т.п. Кроме того, сложившиеся обстановка в исправительных учреждениях, отсутствие должного уважения к осужденным также отрицательно сказываются на реализации их конституционных прав на доступ к правосудию.

Все это, подкрепленное категорией уязвимости подвергаемых большему риску в отношении своей безопасности и благополучия при отбывании наказания, не несет в себе посыла, связанного с исправлением, а лишь напротив ужесточает и несет опасность для жизни и здоровья этих лиц.

Одним из важных средств обеспечения доступа к правосудию является оказание осужденным юридической помощи, в первую очередь людьми, призванными оказывать такую помощь на профессиональной основе - адвокатами.

Оказание юридической помощи осужденным, в том числе и бесплатной является показателем отношения государства к правовому статусу личности, уважению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Адвокатура, в свою очередь, являясь институтом гражданского общества выполняет конституционную функцию обеспечения граждан доступной и квалифицированной юридической помощью (п. 3 ст. 13 Конституции РК).

Необходимость оказания юридической помощи закреплена как основополагающий принцип в международных правовых актах, ратифицированных Республикой Казахстан.

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными также рекомендуют, чтобы заключенные, ожидающие разбирательства их дела судом, были обеспечены правовой помощью.

Обеспечение доступа к правосудию с помощью предоставления юридической помощи, в том числе за счет средств государства нашло свое законодательное закрепление и в отечественном законодательстве.

Так, нормы об оказании адвокатами гарантированной государством юридической помощи находят свое отражение и в Законе РК «О гарантированной государством юридической помощи».

Конституционная норма об оказании адвокатом квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе реализуется в ст. 68 УПК РК, в котором указано, что подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному участие защитника обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс.

Правовая база системы оказания адвокатами бесплатной юридической помощи регламентируется и ст. 6 Закона РК «Об адвокатской деятельности» где указаны случаи и основания, когда адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно, при этом оплата производится за счет бюджетных средств.

Таким образом, обеспечиваются дополнительные гарантии права на защиту тех обвиняемых, подозреваемых, подсудимых, осужденных, оправданных которые в силу различных причин, перечисленных в законе, не могут самостоятельно и квалифицированно осуществить свою защиту, либо кому в случае признания их виновными в совершении инкриминируемых преступлений возможно назначение самых суровых видов и сроков наказаний, предусмотренных санкциями статей Особенной части УК.

После вынесения судом обвинительного приговора и приобретения статуса - осужденный, юридическая помощь адвокатами вообще, как правило, уже не оказывается. В этот период осужденные фактически не имеют и не могут обеспечить себе доступ к правосудию.

Тогда как зачастую именно в этот период нарушаются, не соблюдаются права осужденных, в том числе лиц относящихся к категории уязвимых - это жестокое и унижающее достоинство обращение, пытки.

Для выяснения вопроса доступа к правосудию адвокатами была проведена личная беседа и анкетирование с уязвимой группой осужденных в одном из исправительных учреждений города Астаны. Это были инвалиды и мужчины пенсионного возраста.

При беседе с этой категорией лиц выявилось, что они остро нуждаются в юридической помощи в частности в защите своих конституционных прав.

Так, в ходе проведенного анкетирования уязвимых категорий осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 26 респондентов признали, что не в должной мере оказывается доступ к правосудию, как уязвимой категории осужденных лиц. Из которых 24 осужденных (43 %) отметили, что недостаточно обеспечивается доступ к услугам адвокатов, 18 опрошенных (35 %) указали, что недостаточно применяются меры, улучшающие положение осужденных (УДО, ЗМН, отсрочка исполнения наказания), 26 осужденных (47 %), что не предоставляется квалифицированная юридическая помощь, а 15 опрошенных (27 %) указали, что не в должной мере оказывается право на социальное обеспечение (пенсии, пособия, медицинская помощь).

При этом 19 опрошенных (35 %) указали, что доступ к правосудию не обеспечивается со стороны персонала исправительных учреждений,

Осужденным было предложено ответить на вопросы относительно приоритетных сфер оказания им юридической помощи от адвоката в период отбывания наказания в виде лишения свободы. Так, большинство осужденных признали на первом месте вопросы, связанные с заменой неотбытой части наказания более мягким (30 осужденных - 55 %); вопросом второй необходимости указали подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания (26 осужденных - 47 %); на третьем месте были вопросы, связанные отсрочкой исполнения приговора (2 осужденных - 2 %).

В результате проведенного опроса также выяснилось, что 72 % осужденных получали (или хотели бы получать) юридическую помощь от адвоката: «в виде составления жалоб, ходатайств, заявлений» - 38 %, «в виде устных консультаций» - 31 %, «в виде судебного представительства» - 18 %, по всем перечисленным видам - 15 %.

На вопрос о том, какие виды оказания юридической помощи, не связанные с исполнением приговора, на Ваш взгляд, наиболее востребованы среди осужденных, 33 % - осужденных ответили «Об обжаловании действий (решений) администрации ИУ» (18 чел.), 15 % «О защите имущественных прав» (8 чел.), 7 % «О вопросах наследства» (4 чел.), на иные вопросы (обжалование приговора в суде, медицина, обжалование отказа УДО) указали 38 % (21 чел.), 4 % отметили все три варианта (2 чел.).

Для полного рассмотрения вопроса о получении юридической помощи осужденных к лишению свободы был задан вопрос о том, что нуждаетесь ли Вы в оказании юридической помощи в связи с обжалованием действий (решений) администрации ИУ. 36 % осужденных ответили положительно, 51 % - не нуждаются, затруднились ответить - 11 %.

На вопрос: «нуждаетесь ли в оказании юридической помощи при наложении дисциплинарных взысканий администрацией ИУ?»- выяснилось, что 36 % из них нуждаются; 58 % — не нуждаются; 5 % — затруднились ответить.

Права осужденных на получение юридической помощи в национальном законодательстве установлены положениями УИК РК и закрепляют права осужденных на свидания с адвокатом без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность.

Законодательство зарубежных стран предусматривает правовые нормы, составляющие институт оказания юридической помощи осужденным.

В большинстве развитых зарубежных государств оказание юридической помощи осужденным является приоритетным направлением государственной политики, поскольку лица, находящиеся в заключении, подвержены незаконным ограничениям и нарушениям их прав. В целях реализации пенитенциарной политики законодательство некоторых стран устанавливает специальные должности в исправительных учреждениях, уполномоченные оказывать юридическую помощь нуждающимся в ней осужденным.

Рассмотрим наиболее положительные примеры.

В Великобритании нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы оказания юридической помощи, является принятый в 2012 г. Акт «О порядке оказания юридической помощи, вынесения приговоров и мерах правовой ответственности» (the Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012).

В соответствии с пунктом B статьи 14 вышеуказанного акта право на юридическую помощь при разбирательстве в суде предоставляется по обращению лица, осужденного за преступление, в том числе при обжаловании приговора или постановления. В случае если осужденный не имеет средств для оплаты услуг адвоката, адвокат предоставляется за счет государственных средств.

При этом соответствующий орган вправе делать информационные запросы в государственные органы в целях выяснения информации о финансовых ресурсах лица (ст. 21 Акта).

Кроме того, в Великобритании юридическую помощь осужденным, родственникам осужденных осуществляется и на негосударственном уровне. Так, например с 1981 г. существует благотворительная организация «Prison reform trust» (PRT), которая работает в целях создания гуманной и эффективной пенитенциарной системы, улучшения тюремных условий, отстаивания прав заключенных, содействия созданию альтернатив лишению свободы, парламентского лоббирования интересов заключенных.

В США порядок оказания бесплатной юридической помощи различным категориям граждан, осужденным к лишению свободы, в том числе малоимущим и несовершеннолетним регламентирован Актом об уголовной юстиции (18 U.S. Code § 3006A - Adequate representation of defendants).

Адвокат в соответствии с планом должен быть определен из группы адвокатов, назначенных или утвержденных судом, или из коллегии адвокатов, адвокатской конторы. В каждом случае суд уведомляет лицо, что адвокат будет представлять его по назначению, если он финансово не в состоянии оплатить услуги адвоката. Если человек отказывается от представления адвокатом его интересов, суд обязан выяснить, не отказывается ли человек от услуг адвоката из-за финансовой несостоятельности. Если на любой стадии производства, включая обжалование, мировой судья или суд приходит к выводу, что человек финансово не в состоянии оплатить адвоката, суд может назначить адвоката в любой стадии судебного разбирательства.

Различные штаты по-разному определяют право осужденных на юридическую помощь. Однако во всех штатах существуют «jailhouse lawyers». Этот разговорный термин в американском английском применяется для обозначения, заключенного в тюрьме, который неофициально оказывает помощь другим заключенным в правовых вопросах, связанных с осуждением (например, освобождением от отбывания наказания, помилованием, отсрочкой исполнения наказания и т. п.), или в вопросах, связанных с условиями содержания в тюрьме. Иногда они также оказывают помощь другим заключенным по гражданским вопросам правового характера.

Верховным судом США была признана важной роль, которую «тюремные адвокаты» играют в системе уголовного правосудия. В решении по делу Johnson v. Avery, 393 U.S. 483 (1969) Верховный суд США постановил, что «тюремные адвокаты» должны быть разрешены для оказания юридической помощи неграмотным заключенным в подаче ходатайств о помощи по вопросам наказания, если государство не обеспечивает разумную альтернативу.

В Италии в каждой тюрьме есть социальные работники, которые оказывают юридическую и социальную помощь, к примеру, содействуют поддержанию контактов с семьей. Они также участвуют во всех производствах, связанных с любыми улучшениями в положении осужденных, помогают подавать заявления и ходатайства.

Адвокат автоматически предоставляется заключенному за счет государства на стадии следствия и суда по назначению следственных органов в случае, если заключенный не имеет возможности пригласить собственного адвоката.

Юридическая помощь осужденному в Италии (Patrocinio gratuito), как и в отечественном законодательстве, может быть доступна на любой стадии судебного процесса в уголовном судопроизводстве. Юридические расходы по общему правилу возмещаются осужденными. Осужденный может ходатайствовать в суде о возмещении расходов на юридическую помощь государством, если докажет, что его доход меньше, чем 10766,33 евро в год.

Большинство осужденных склоняются к тому, что наиболее результативной является юридическая помощь, оказываемая адвокатами. Это связано, прежде всего, с тем, что, будучи лишенными свободы, осужденные ограничены в выборе форм и методов защиты своих прав и только опытный профессиональный защитник, каковым по определению является адвокат, способен оказать им квалифицированную юридическую помощь. Кроме того, привлекает осужденных независимость адвокатуры от органов государственной власти, ее возможность противостоять интересам и стремлениям публичных структур.

В то же время, большинство осужденных лишено реальной возможности пользоваться услугами адвокатов. Данное обстоятельство вызвано проблемой доступности юридической помощи, оказываемой адвокатами.

Квалифицированная юридическая помощь позволяет предупреждать и пресекать нарушения прав осужденных. В исправительных учреждениях предупреждение нарушений прав осужденных способствует достижению целей уголовного наказания, в частности исправлению осужденных.

Сложности в реализации прав, свобод и законных интересов осужденных и обеспечении иных, законодательно закрепленных аспектов исполнения наказания в виде лишения свободы, влекут распространение неформальных взаимоотношений между осужденными и администрациями ИУ и приводят к совершению новых преступлений и других правонарушений.

Деятельность адвоката в стадии исполнения приговора в отношении уязвимых категорий осужденных должна быть направлена на:

1) противодействие должностных правонарушений со стороны персонала администрации исправительных учреждений. С этой целью на адвокатов должна возлагаться ответственность за проверку документов, представляемых администрацией пенитенциарных учреждений;

2) охрану прав и законных интересов осужденных. Например, при рассмотрении ходатайств осужденных и материалов администрации исправительного учреждения об освобождении осужденного от отбывания лишения свободы в связи с болезнью рекомендуется изучить материалы, в частности медицинские справки и заключения и т.п.

Лица, находящиеся в местах лишениях свободы, будучи ограниченными в правах и свободе могут сами быть потерпевшими. Однако им сложно реализовать данный статус без посторонней помощи, в частности юридической.

Распространенным способом защиты осужденного на стадии исполнения приговора является подача жалобы на действия сотрудников администрации исправительных учреждений. В настоящее время нередки случаи причинения телесных повреждений осужденным сотрудниками исправительных учреждений. Вместе с тем, подать заявление о пытках, совершаемых в отношении этого осужденного лица через администрацию учреждения практически невозможно. Подать аналогичное заявление курирующему исправительное учреждение прокурору также осужденный не может, в связи с отсутствием доверия к последнему.

Помощь, оказываемая ОНК и НПМ в настоящее время доступнее помощи адвоката для осужденных, поскольку оказывают помощь по защите прав осужденным бесплатно. В то же время они не наделены профессиональными правами адвоката. Общественные организации ОНК и НПМ могут лишь выявить и помочь подать заявления о пытках к примеру. Однако, указанные лица не имеют опыт и практику в сфере уголовного производства, потому в дальнейшем сопровождать указанное дело не могут.

Оказание квалифицированной юридической помощи невозможно и со стороны исправительного учреждения. По словам руководства, в учреждении работает один штатный юрист, с заработной платой около 40 000 тенге, в обязанности, которой входит решение юридических вопросов самого учреждения. Однако штатному юристу в нагрузку руководство обязывает оказывать юридические консультации осужденным. Вопросов много. Юрист не только физически не справляется с возложенной на него дополнительной обязанностью, но также не имеет достаточного опыта и компетенций, так как маленький оклад не привлекает опытных юристов. Вопросы возникают разного характера. Это и семейные, наследственные, исполнительного производства, вопросы по процессуальным издержкам в рамках уголовных дел. Вопросы касательно смягчения наказания стоят остро и актуально. Несмотря на то, что администрацией готовятся материалы на УДО и замену наказания, суды в основной своей массе необоснованно отказывают в удовлетворении этих ходатайств.

В данном случае необходимо именно помощь адвоката, обладающего достаточной практикой в правовой сфере. В свою очередь, администрация учреждения, узнав о целях проводимого анкетирования осужденных, поддержали инициативу в части необходимости предоставлять квалифицированную юридическую помощь именно адвокатами на постоянной основе.

Одной из распространенной проблемой является подготовка материалов для подачи заявлений на условно-досрочное освобождение, замена меры наказания и других. Адвоката по гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) предоставляются осужденному только при рассмотрении дел в суде. Суд проходит посредством видеоконференции, где исключен какой-либо контакт с адвокатом, и самое главное - право на конфиденциальную беседу с защитником, что является основным принципом оказания профессиональной юридической помощи. В связи с чем, юридические услуги оказываются не качественно, суды отказывают в удовлетворении ходатайств, несмотря на то, что администрация считает, что лицо исправилось.

Недостаточная информированность уязвимых категорий осужденных об их правах является одной из проблем. Необходимо информировать осужденных не только об их праве на юридическую помощь, но и разъяснять, что существует дополнительные права у осужденных, относящихся к категории и уязвимых.

Юридическая помощь адвоката осужденному к лишению свободы необходима для защиты родительских прав осужденного. Нередко после оформления развода бывший супруг обращается в суд с иском о лишении осужденного родительских прав.

Однако, законодательно предусмотрен исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав.

В данном случае, адвокат может представить в суд доказательства надлежащего исполнения родительских обязанностей подзащитным осужденным, в том числе доказательства уплаты алиментов, справки о состоянии здоровья подзащитного и т.д.

Государство обеспечивает уязвимых осужденных минимальными материально-бытовыми стандартами, согласно УИК. Однако этого недостаточно, потому как минимальные стандарты где-то являются устаревшими, не охватывают минимум стандартов либо совсем не соблюдаются.

Освещение вопроса о доступе к правосудию осужденных, в том числе уязвимых групп осужденных связано с организационными проблемами предоставления адвокатских услуг указанной категории лиц.

Следует отметить, что в УИК РК предусмотрено, что для получения квалифицированной юридической помощи осужденным по их письменному или устному заявлению предоставляются свидания с адвокатами без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность, что, нашей точки зрения, является положительным аспектом и соответствующим нормам международного права

При реализации указанного права важное значение имеют организационные гарантии - наличие специальных помещений для конфиденциальных консультаций, осужденных с адвокатами.

Между тем, по имеющимся у нас данным, встречи с адвокатами в исправительных учреждениях не проходят в специально оборудованных для этих целей помещениях вне пределов слышимости третьих лиц. В большинстве же случаев для этого предоставляются общие комнаты, где проходят свидания с родственниками и иными лицами, помещения в дежурной части либо кабинеты начальника воспитательного отдела, оперативных подразделений, комнаты отдыха и др. (ПАВЛОДАР, КЫЗЫЛОРДА и др.)

В этой связи руководителям исправительных учреждений необходимо принять безотлагательные меры по оборудованию специальных помещений, где осужденные и адвокаты могли бы встречаться наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания, как того требует законодательство.

Необходимо подвергнуть общественному контролю любые действия администрации исправительных учреждений, направленные на досмотр адвокатов, прибывших на свидания с осужденными, в целях оказания юридической помощи, а также любые действия, нарушающие режим конфиденциальности ее предоставления. В данном случае, с учетом специфики исправительных учреждений, можно законодательно установить сроки, в течение которых администрация должна уведомлять суд о проведенных мероприятиях.

Подводя итоги изложенного, отметим следующие основные выводы.

1. Осужденные, обладая специальным правовым статусом, обусловливающим ограничения их прав и интересов, должны иметь возможность получать защиту адвоката на стадии исполнения приговора. Особенно нуждаются в защите уязвимые категории осужденных.

2. Квалифицированная юридическая помощь необходима на стадии подготовки материалов для подачи заявлений, жалоб в суд на приведение в соответствие с законодательством, по материалам Условно-досрочного освобождения, замены наказания и другие.

3. Квалифицированная юридическая помощь необходима для уязвимой категории осужденных лиц также для защиты их социальных прав.

4. В случае, если осужденные подвергаются причинению телесных повреждений со стороны администрации исправительных учреждений, такие действия обязательно должны быть обжалованы адвокатом осужденного, а виновные лица - привлечены к уголовной ответственности.

5. Необходимо включение в состав ОНК и НПМ адвокатов либо самостоятельно предоставлять дежурных адвокатов для дачи консультаций в учреждениях по графику.

6. Учитывая специфику оказания и получения юридической помощи осужденным к лишению свободы необходимо предусмотреть в УИК специальную главу, регламентирующую доступ к осужденным адвокатов и, наоборот, осужденных к адвокатам для оказания самой широкой правовой помощи по их делам и другим вопросам, которые могут затрагивать их законные права и интересы вне мест лишения свободы.