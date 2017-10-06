Фасовать мусор на свалке в Алматинской области скоро будет некому

20 граждан Узбекистана задержаны на мусорной свалке в Илийском районе Алматинской области, передает передает Zakon.kz





По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, на свалке бытовых отходов, расположенной в Илийском районе, миграционная полиция задержала двадцать граждан ближнего зарубежья.





Уточняется, что большинство иностранцев, задержанных на мусорной свалке, оказались гражданами Узбекистана. Подозреваемые занимались расфасовкой бытового мусора, собирая по отдельности пластиковые бутылки, железо, пластмассу, бумажную продукцию и т.д., сдаваемое ими позднее на перерабатывающие предприятия.





«Иностранцы, трое из которых женщины, проживали в дачном массиве, расположенном недалеко от свалки, хотя все зарегистрированы в других районах. Трудовая деятельность задержанных осуществлялась в нарушении действующего законодательства. По выявленным нарушениям часть из них была оштрафована, на других наложен арест в административном порядке», - рассказали в областном Департаменте.





Задержанным на свалке иностранцам сейчас предоставили 10 дней для того, чтобы покинуть пределы нашей страны.





Также в полиции отметили, что за три дня отработки «Нелегал» в Алматинской области за различные нарушения привлекли к ответственности 1309 иностранных граждан, 127 из которых решениями судов были выдворены из Казахстана.



