Toyota показала минивэн Tj Cruiser Concept

В рамках Токийского автосалона 2017 года японская компания Toyota Motor Corporation представит широкой публике концептуальный гибридный вэн Toyota Tj Cruiser Concept.

Японский автогигант Toyota Motor Corporation продолжает рассекречивать новинки, которые будут представлены на автосалоне в Токио 2017 года. На этот раз компания опубликовала фотографии и некоторую информацию о минивэне Toyota Tj Cruiser Concept.





В пресс-центре бренда рассказали, что «прототип Toyota Tj Cruiser Concept сочетает в себе вместительность грузового фургона и мощный дизайн внедорожника». Литера «T» в названии модели означает toolbox, то есть в буквальном переводе – «ящик для инструментов», а «j» – joy, «радость, удовольствие». То есть, можно сказать, что перед нами – «радостный ящик для инструментов»!

Рассекреченный концепт Toyota Tj Cruiser Concept действительно уникален. В первую очередь, на себя обращает внимание брутальный дизайн экстерьера. Габаритная длина кузова прототипа – 4 300 мм. Показатели ширины и высоты – 1 755 и 1 620 мм соответственно. Колёсная база – 2 750 мм.









Концептуальный минивэн Toyota Tj Cruiser также получил уникальные сдвижные двери. Салон автомобиля рассчитан на четырёх пассажиров. Капот, крыша и дверь багажного отделения машины покрыты специальным слоем, который, как подчеркнули в компании, «защищает от грязи и царапин».

Переднее пассажирское кресло и задние кресла концепта Toyota Tj Cruiser Concept складываются. Это позволяет образовать практически ровный пол. В салоне автомобиля можно перевозить длинномерные грузы до трёх метров. Кроме этого, в салоне имеется множество специальных креплений.

Известно, что минивэн Toyota Tj Cruiser Concept оснащён гибридной силовой установкой. Однако каковы её характеристики, в компании пока ничего не сообщили. Представители японского бренда заявили, что по мотивам концепта может быть выпущена новая серийная модель, построенная на «тележке» TNGA (Toyota New Global Architecture).









Также предполагается, что у серийной версии концепта Toyota Tj Cruiser Concept будет полный привод. Однако когда такой автомобиль встанет на конвейер, сейчас неизвестно.



