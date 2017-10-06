Житель Японии сжёг жену и пятерых детей

Мужчина сам пришёл в полицейское отделение и сознался, что намеренного поджёг дом с семьёй , сообщает , сообщает Life.ru





Женщина и пятеро её детей стали жертвами крупного пожара в одном из домов в японском городе Хитати в префектуре Ибараки.





Как сообщил телеканал NHK, пожарные быстро прибыли на место. Однако спасти из огня удалось только одного ребёнка, который позже скончался в больнице.





Кроме того, пожарные установили, что причиной возгорания в трёхэтажном доме стал поджог.





Пока полиция искала предполагаемого поджигателя, в полицейское управление пришёл глава погибшей семьи. Мужчина сознался, что именно он поджёг квартиру с супругой и детьми. Однако мотивы своих действий он не назвал.





По данному факту ведётся расследование.



