Житель Японии сжёг жену и пятерых детей
6 октября 2017, 13:50
По данному факту ведётся расследование.
Мужчина сам пришёл в полицейское отделение и сознался, что намеренного поджёг дом с семьёй, сообщает Life.ru.
Женщина и пятеро её детей стали жертвами крупного пожара в одном из домов в японском городе Хитати в префектуре Ибараки.
Как сообщил телеканал NHK, пожарные быстро прибыли на место. Однако спасти из огня удалось только одного ребёнка, который позже скончался в больнице.
Кроме того, пожарные установили, что причиной возгорания в трёхэтажном доме стал поджог.
Пока полиция искала предполагаемого поджигателя, в полицейское управление пришёл глава погибшей семьи. Мужчина сознался, что именно он поджёг квартиру с супругой и детьми. Однако мотивы своих действий он не назвал.
По данному факту ведётся расследование.
Фото: соцсети
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