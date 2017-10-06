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СМИ: в Индии число погибших при крушении вертолета возросло до семи

6 октября 2017, 13:54

Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

Число погибших в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 индийских ВВС на северо-востоке Индии возросло до семи человек, сообщает РИА Новости.

Ранее была информация о пяти погибших и одном пострадавшем.

Инцидент произошел в пятницу недалеко от города Таванг в штате Аруначал-Прадеш.

"Подтверждено, что вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение рано утром в штате Аруначал-Прадеш. Все семь человек, которые были на борту, погибли", — сообщил представитель индийских ВВС.

Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

Фото: © AFP 2017 / Aamir Qureshi

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