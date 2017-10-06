Депутат возмутился скриншотами, «гуляющими по интернету»
6 октября 2017, 14:06
В социальных сетях мгновенно реагируют на любое общественно-значимое событие, поэтому необходимо модерировать интернет-пространство, считает Сауытбек Абдрахманов.
Депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов призвал министерство информации и коммуникаций РК модерировать скриншоты материалов в СМИ, которые после публикации были сняты, передает корреспондент BNews.kz.
«В определенной степени можно утверждать, что не журналисты, а читатели формируют контент интернета. Он же, к сожалению, не контролируется. По-моему мнению, часто отсутствует элементарная модерация. В результате чего снятый материал через час уже в форме скриншота «гуляет по интернету» и делает свои дела. Я хотел бы обратиться с просьбой к руководству министерства: в предстоящем законопроекте, хотя от нас он тоже зависит, так как я член рабочей группы, наверняка, будем думать о том, чтобы предусмотреть по крайней мере модерацию», - сказал Сауытбек Абдрахманов на форуме региональных СМИ.
Он отметил, что в Казахстане количество интернет-пользователей достигло пяти миллионов, многие из которых через соцсети мгновенно реагируют на любое общественно-значимое событие.
Фото с сайта strana-sovetov.com
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