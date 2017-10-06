Стали известны имена водителей автобуса, попавшего в ДТП с поездом в России
6 октября 2017, 14:08
В результате ДТП погибли 16 человек, 5 человек госпитализированы.
Стали известны имена двоих водителей автобуса, который столкнулся с поездом Санкт-Петербург – Нижний Новгород во Владимирской области РФ, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, один из водителей погиб. Это Данияр Шилдебаев, 1970 года рождения. Второй Нургали Сарманов, 1977 года рождения - находится во временном пункте размещения в городе Покров.
По информации МЧС РФ по Владимирской области, столкновение произошло в 3.30 утра 6 октября в районе станции Покров Владимирской области.
В результате ДТП погибли 16 человек, 5 человек госпитализированы в Петушинскую центральную районную клиническую больницу. По последним данным, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя – граждан Казахстана.
Казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.
Фото: facebook.com/kazembassyru
Автор: Екатерина Ионова
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