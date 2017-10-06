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Стали известны имена водителей автобуса, попавшего в ДТП с поездом в России

6 октября 2017, 14:08

В результате ДТП погибли 16 человек, 5 человек госпитализированы.

Стали известны имена двоих водителей автобуса, который столкнулся с поездом Санкт-Петербург – Нижний Новгород во Владимирской области РФ, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, один из водителей погиб. Это Данияр Шилдебаев, 1970 года рождения. Второй Нургали Сарманов, 1977 года рождения - находится во временном пункте размещения в городе Покров.

По информации МЧС РФ по Владимирской области, столкновение произошло в 3.30 утра 6 октября в районе станции Покров Владимирской области.

В результате ДТП погибли 16 человек, 5 человек госпитализированы в Петушинскую центральную районную клиническую больницу. По последним данным, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя – граждан Казахстана.

Казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

Фото: facebook.com/kazembassyru
Автор: Екатерина Ионова

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