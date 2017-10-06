Когда пройдет основной раунд Кубка УЕФА по футзалу

6 октября 2017, 14:13

Матчи группы 1, где выступят алматинцы, состоятся в Минске в стенах Дворца спорта СКА.

Действующий обладатель бронзовых наград Кубка УЕФА алматинский «Кайрат», стартует в Основном раунде турнира сезона 2017/18, сообщает prosports.kz.

Матчи группы 1, где выступят алматинцы, состоятся в Минске в стенах Дворца спорта СКА. В числе соперников «Кайрата» МФК «Динамо» (Россия), «Пескара» (Италия) и «Столица» (Беларусь).

11 октября

«Кайрат» - Пескара»
«Столица» - «Динамо»

12 октября

«Динамо» - «Кайрат»
«Столица» - «Пескара»

14 октября

«Пескара» - «Динамо»
«Кайрат» - «Столица»



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