Когда пройдет основной раунд Кубка УЕФА по футзалу
6 октября 2017, 14:13
Матчи группы 1, где выступят алматинцы, состоятся в Минске в стенах Дворца спорта СКА.
Действующий обладатель бронзовых наград Кубка УЕФА алматинский «Кайрат», стартует в Основном раунде турнира сезона 2017/18, сообщает prosports.kz.
Матчи группы 1, где выступят алматинцы, состоятся в Минске в стенах Дворца спорта СКА. В числе соперников «Кайрата» МФК «Динамо» (Россия), «Пескара» (Италия) и «Столица» (Беларусь).
11 октября
«Кайрат» - Пескара»
«Столица» - «Динамо»
12 октября
«Динамо» - «Кайрат»
«Столица» - «Пескара»
14 октября
«Пескара» - «Динамо»
«Кайрат» - «Столица»
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