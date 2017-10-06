Когда пройдет основной раунд Кубка УЕФА по футзалу

Действующий обладатель бронзовых наград Кубка УЕФА алматинский «Кайрат», стартует в Основном раунде турнира сезона 2017/18 , сообщает , сообщает prosports.kz





Матчи группы 1, где выступят алматинцы, состоятся в Минске в стенах Дворца спорта СКА. В числе соперников «Кайрата» МФК «Динамо» (Россия), «Пескара» (Италия) и «Столица» (Беларусь).





11 октября





«Кайрат» - Пескара»

«Столица» - «Динамо»





12 октября





«Динамо» - «Кайрат»

«Столица» - «Пескара»





14 октября





«Пескара» - «Динамо»

«Кайрат» - «Столица»







