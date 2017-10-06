Koenigsegg Agera RS отнял рекорд у Bugatti Chiron

Для сравнения, Bugatti Chiron под управлением Хуана Пабло Монтойи сделал 0 – 400 – 0 км/ч за 41,96 секунды – то есть потратил на 5,52 секунды больше.

Шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS с легкостью побил рекорд, совсем недавно установленный французским Bugatti Chiron. 1 октября заводской пилот разогнал «Кёнигсегг» на аэродроме в Дании до 400 км/ч и полностью остановил, потратив на всё упражнение 36,44 секунды и проехав 2441 метра. На ускорение ушло 26,88 секунды и 1958 метров, на торможение – 9,56 секунд и 483 метра. «Швед» немного перевыполнил план: 94 метра он ехал со скоростью в 403 км/ч, поэтому общий путь составил 2535 метров и занял 37,28 секунды. При этом протяженность всего трека составляет только 2800 м, так что у гонщика в буквально смысле на счету была каждая секунда.





Для сравнения, Bugatti Chiron под управлением Хуана Пабло Монтойи сделал 0 – 400 – 0 км/ч за 41,96 секунды – то есть потратил на 5,52 секунды больше, преодолев за это время 3112 метров. Только разгон занял 32,6 секунды и 2621 метра, на остановку ушли оставшиеся 9,3 секунды и 491 метр.





Bugatti Chiron оснащается 8,0-литровым квадротурбированным двигателем W16 на 1500 л.с. и 1600 Нм. Тираж этой модели ограничен 500 экземплярами, но Koenigsegg Agera RS еще более экзотический зверь – таких машин построят всего 25. В стандартном исполнении 5,0-литровый V8 «Агеры» выдает 1160 л.с., но в данном случае он был форсирован до 1 мегаватта (1360 л.с. и 1371 Нм) – такая опция предлагается покупателям.





Напоследок – самое интересное. Вообще-то компания Koenigsegg планирует установить рекорд на 1500-сильном гиперкаре Regera, а устроить заезд на менее мощном Agera RS ее попросил покупатель из США, который захотел таким образом протестировать свою машину. С его экземпляра даже не сняли защитные пленки, а в салон установили каркас безопасности, который добавил гиперкару массы. Автопроизводитель отмечает также, что состояние дорожного полотна было далеко от идеального, поэтому на самом деле Agera RS способен выполнить разгон до 400 км/ч с последующей полной остановкой еще быстрее.







