Интернет наводнили ролики об инсценировке властями бойни в Лас-Вегасе

Видеохостинг YouTube наводнили видео, авторы которых ставят под сомнение подлинность бойни в Лас-Вегасе , сообщает , сообщает Lenta.ru





Оскорбленные родственники жертв считают, что сервис, заинтересованный в притоке пользователей, помогает вирусным видео охватить максимальную аудиторию. По данным издания The Guardian, в ответ на поисковый запрос «Видеозапись стрельбы в Лас-Вегасе» YouTube выдает множество роликов, в которых сообщается, что с подачи правительства правоохранительные органы искажают факты и обманывают граждан.





Создатели видео называют бойню false flag, то есть инсценировкой, задуманной в качестве отвлекающей операции. Адепты теорий заговора используют этот термин применительно ко всем эпизодам массовых расстрелов. Американские власти якобы таким образом пытаются найти предлог для ужесточения контроля за оборотом оружия.





Согласно версии, представленной в ролике «Стрельба в Лас-Вегасе. Была ли она на самом деле?» атака — чистый вымысел, а роли жертв исполнили профессиональные актеры. Каждый день ролик получает по 250 тысяч новых просмотров. Представители YouTube отметили, что ни этот, ни подобные ему видеоматериалы не нарушают правил видеохостинга и не подлежат удалению.

Собеседник The Guardian Стивен Мелансон (Stephen Melanson), чьи жена и дочь пострадали во время инцидента, убежден, что конспирологические ролики необходимо блокировать. Близким Мелансона удалось покинуть место трагедии живыми. Дочь отправила ему два сообщения: «Прямо перед нами стреляют» и «Маму подстрелили». Мелансон считает, что конспирологи мешают работе следствия и вообще подобны опасным преступникам, ведь фанаты теорий заговора часто преследуют «разоблаченных» ими пострадавших с угрозами.

1 октября во время массовой стрельбы в Лас-Вегасе, признанной самой кровавой в новейшей истории США, погибли 58 человек и пострадали более 480. 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе из легально приобретенного оружия.





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