Вопрос освобождения пленных и заложников в Сирии обсудят в Астане
6 октября 2017, 14:36
Глава МИД Казхастана Кайрат Абдрахманов рассказал, какие вопросы будут обсуждены на предстоящих переговорах по Сирии в Астане.
Сирийская вооруженная оппозиция надеется, что страны-гаранты режима перемирия решат вопрос по освобождению пленных и заложников в рамках очередного раунда переговоров в Астане, заявил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов.
Седьмой раунд межсирийских переговоров в Астане ожидается в конце октября.
"Говоря о конкретных вопросах в повестке дня следующей встречи в рамках астанинского процесса, хочу отметить, что для сирийской вооруженной оппозиции актуальность составляет такая проблема, как пленные и заложники. Другая проблема, которая затрагивает интересы международной общественности, касается гуманитарного разминирования", — сообщил Абдрахманов в ходе пресс-конференции в Астане.
Основные темы переговоров в рамках "Астана-7" глава МИД Казахстана обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым, который находится в Казахстане с рабочим визитом.
"Было бы не бесполезно расширить количество стран-наблюдателей, в этом смысле мы открыты. Но это потребует согласованного решения всех стран, которые этот процесс инициируют. Но даже без формального участия в астанинском процессе целый ряд государств реально помогает его успеху", — отметил Лавров.
Министр иностранных дел России отметил, что в настоящее время Саудовская Аравия и Египет пытаются объединить разрозненные группы оппозиционеров и играют важную роль по обеспечению договоренности по зонам деэскалации.
Ранее сообщалось, что седьмой раунд переговоров, возможно, состоится при участии новых стран-наблюдателей, таких как Китай, ОАЭ, Египет и Ливан.
В столице Казахстана с начала 2017 года состоялись шесть встреч по урегулированию конфликта в Сирии. Главным результатом переговоров стало объявление о создании четырех зон деэскалации в ряде регионов Сирии.
Глава МИД Казахстана добавил, что в ходе "Астана-7" страны-гаранты детально обсудят, насколько эффективно действуют созданные зоны безопасности.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © AP Photo
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