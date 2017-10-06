Вопрос освобождения пленных и заложников в Сирии обсудят в Астане

Сирийская вооруженная оппозиция надеется, что страны-гаранты режима перемирия решат вопрос по освобождению пленных и заложников в рамках очередного раунда переговоров в Астане, заявил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов.

Седьмой раунд межсирийских переговоров в Астане ожидается в конце октября.





"Говоря о конкретных вопросах в повестке дня следующей встречи в рамках астанинского процесса, хочу отметить, что для сирийской вооруженной оппозиции актуальность составляет такая проблема, как пленные и заложники. Другая проблема, которая затрагивает интересы международной общественности, касается гуманитарного разминирования", — сообщил Абдрахманов в ходе пресс-конференции в Астане.





Основные темы переговоров в рамках "Астана-7" глава МИД Казахстана обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым, который находится в Казахстане с рабочим визитом.





"Было бы не бесполезно расширить количество стран-наблюдателей, в этом смысле мы открыты. Но это потребует согласованного решения всех стран, которые этот процесс инициируют. Но даже без формального участия в астанинском процессе целый ряд государств реально помогает его успеху", — отметил Лавров.





Министр иностранных дел России отметил, что в настоящее время Саудовская Аравия и Египет пытаются объединить разрозненные группы оппозиционеров и играют важную роль по обеспечению договоренности по зонам деэскалации.



