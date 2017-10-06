Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Синоптики: на выходных в Казахстане потеплеет

6 октября 2017, 14:36

Прогноз погоды на 7-9 октября.

Казахстанские синоптики рассказали о погоде на выходные дни, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В сообщении отмечается, что антициклон, перемещающийся через территорию Казахстана, будет удерживать в выходные дни погоду без осадков в большинстве областей республики.

"По мере продвижения антициклона на северо-восток, на Казахстан будут поступать тёплые воздушные массы с районов Ирана. Поэтому в выходные дни в республике ожидается повышение температуры. В восточных областях повышение температуры ожидается в понедельник", - отметили в "Казгидромете".

Фото: vkontakte.ru
Автор: Екатерина Ионова

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...