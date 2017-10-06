Синоптики: на выходных в Казахстане потеплеет
6 октября 2017, 14:36
Прогноз погоды на 7-9 октября.
Казахстанские синоптики рассказали о погоде на выходные дни, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В сообщении отмечается, что антициклон, перемещающийся через территорию Казахстана, будет удерживать в выходные дни погоду без осадков в большинстве областей республики.
"По мере продвижения антициклона на северо-восток, на Казахстан будут поступать тёплые воздушные массы с районов Ирана. Поэтому в выходные дни в республике ожидается повышение температуры. В восточных областях повышение температуры ожидается в понедельник", - отметили в "Казгидромете".
Фото: vkontakte.ru
Автор: Екатерина Ионова
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