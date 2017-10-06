Вековая история главного кабаре мира «Мулен Руж» в фотографиях

В Париже у подножия Монмартра 6 октября 1889 года приняло первых посетителей ночное кабаре «Мулен Руж» , сообщает , сообщает Bigpicture.ru





В этом году предприниматели Жозеф Оллер и Шарль Зидлер купили обветшалый танцевальный зал «Белая королева» в неблагополучном парижском районе Пигаль. Они полностью отреставрировали помещение и водрузили на крышу ярко-красную ветряную мельницу. Так появилось новое кабаре «Мулен Руж», продолжающее веселить парижан и гостей столицы вот уже больше 100 лет и славящееся на весь мир своим провокационным кан-каном и бурлящей атмосферой.





Кабаре привлекало самую разнообразную публику, включая таких знаменитых людей искусства, как художник-постимпрессионист Анри де Тулуз-Лотрек, который ходил в «Мулен Руж» ежедневно и даже рисовал внутри кабаре. Танцовщицы «Мулен Руж» и сами становились знаменитостями. Например, Мистангет — в свое время самая высокооплачиваемая танцовщица в мире, ноги которой были застрахованы на 500 000 франков.









1. В 1900 году владельцы «Мулен Руж» приобрели огромного деревянного слона и поместили его в саду кабаре. Они установили спиральную лестницу, ведущую к животу слона, в котором происходили приватные танцы.









2. 1890 год.









3. Около 1895 года.









4. Около 1915 года — американские моряки посещают «Мулен Руж» во время Первой мировой войны. В 1915 году кабаре сгорело, но было восстановлено и снова открылось для публики в 1921 году.









5. 1924 год — танцовщицы Гертруды Хоффман (The Hoffman Girls) за кулисами перед представлением.









6. 1930 год — танцовщицы в гримерке.









7. 1926 год — Эдмон Гайденс (Edmonde Guydens) танцует в «Мулен Руж».









8. 1929 год.









9. 1927 год.









10. 1928 год.









11. Около 1930 года — танцовщицы «Мулен Руж» репетируют в Булонском лесу.









12. 1929 год — танцовщицы «Мулен Руж» посещают Эйфелеву башню.









13. 1932 год.









14. 1932 год.









15. 1932 год.









16. 1932 год.









17. 8 августа 1940 года — немецкие солдаты, оккупировавшие Париж, проезжают мимо «Мулен Руж». Во времена оккупации кабаре считалось местом, обязательным для посещения немецкими солдатами.









18. 1940 год — немецкие солдаты разговаривают с француженками.









19. 1980 год.









20. 1985 год.









21. 1998 год.









22. 7 ноября 2014 года — танцовщицы «Мулен Руж» пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса, установив мировой рекорд по числу синхронных взмахов ногами за 30 секунд.









23. 9 июля 2015 года.