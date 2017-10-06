Авиация малая - проблемы крупные

Корреспонденты Первого канала Евразия подготовили специальный репортаж и собственное журналистское расследование. Смотрите на Первом канале Евразия в воскресенье, в 20.00.

В Казахстане наметилась опасная и вызывающая много вопросов тенденция. На удивление часто в нашей стране стали происходить ЧП с вертолетами и сверхлегкими самолетами.





Последнее из них - крушение во вторник, 3 октября, близ села Междуреченское Илийского района Алматинской области самолета санавиации АН-28. В авиакатастрофе погибли пять человек - три члена экипажа и два врача. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, они спешили в Шымкент, на помощь тяжелому пациенту – роженице, у которой возникли серьезные осложнения после появления на свет шестого ребенка.





Ан-28 вылетел из Алматы в 18.35. Буквально через 12 минут, в 18.47 на удалении 28 километров он пропал с локатора. Обнаружили машину в этот же вечер в Алматинской области, он практически полностью сгорел.





Погибли командир воздушного судна Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин, авиатехник Бейшибек Ахматбаев, профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев. О самолете известно, что произведен он был в 1990 году в Польше, представляет собой многоцелевое воздушное судно короткого взлета и посадки с двумя газотурбинными двигателями. Принадлежал казахстанскому авиаперевозчику East Wing.





Так почему же упал самолет? Если был неисправен, кто допустил его эксплуатацию? На все вопросы теперь ответят специалисты.





По сообщению Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан по факту крушения воздушного судна, зарегистрированного в ЕРДР ЛОВД аэропорта Алматы, заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".





Но кто ответит на главный вопрос, все чаще возникающий с каждым новым ЧП. Что происходит в малой авиации страны?





Ведь это далеко не первая авиакатастрофа со сверхлегкими самолетами и вертолетами. Только в июле-августе этого года в Алматинской области произошло три случая крушения легкомоторных самолетов.





Так, 27 июля в результате падения воздушного судна Як-12, выполнявшего сельхозработы, погибли два человека - пилот Хамит Акбергенов, 1963 года рождения, и работник крестьянского хозяйства Масимжан Масимов 1978 года.





Самолет принадлежал авиакомпании «КАЗАВИА». 10 августа рядом с аэродромом «Азем», в 43 километрах от Алматы, выполняя учебно-тренировочное задание, упал самолет Tecnam-2002, принадлежавший Академии гражданской авиации. Погибли пилот-инструктор и курсант. В пятницу, 25 августа в Балхашском районе разбился самолет МAULEМ-7-260С (США) пилот погиб, пассажир получил тяжелые травмы.





Корреспонденты Дирекции информационно-аналитических программ Первого канала Евразия подготовили специальный репортаж и собственное журналистское расследование.





Что выяснили репортеры программы «Аналитика» относительно негативной тенденции в сфере малой авиации Казахстана смотрите на Первом канале Евразия в воскресенье, в 20.00.





Фото: www.inform.kz



