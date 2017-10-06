Келимбетов: Благодаря ЭКСПО Казахстан появился на инвестиционных картах многих стран

Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов рассказал об эффекте Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» и поведал о преференциях для иностранного бизнеса, в частности, представителей стран-участников Евразийского экономического союза в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Выставка «Астана ЭКСПО-2017» была хорошей кампанией, которая создала и продолжает укреплять бренд Казахстана за рубежом. Представители свыше 150 стран были здесь. Как правило, это были делегации на высоком правительственном уровне и представители бизнес-сообщества. Я считаю, что большой успех ЭКСПО, в целом, в том, что Казахстан появился на стратегической карте многих инвестиционных планов, многих туристических планов», - сказал он на панельной сессии, проводимой в рамках IV международного форума выпускников МГИМО.

При этом глава МФЦА отметил, что Казахстан является деловым партнером многих государств мира.

«Традиционно торговля Казахстана выглядит следующим образом: 50% страны Европейского союза, первое место. И второе, третье - это Россия и Китай, где-то по 20%. Мы больше экспортируем в Европейский союз и Китай. Как правило, это продукция горнорудной промышленности и больше импортируем из России», - указал он.

К. Келимбетов подчеркнул, что возможности казахстанской торговли «решены в рамках наших двусторонних отношений и в том режиме, который создан в ЕАЭС».

«Вы знаете, что, начиная, с 2011 года все пограничные барьеры были исключены. Думаю, что для бизнеса очень хорошая возможность. Что касается тех организаций, которые мы хотим привлекать, то есть два больших направления, которые, я считаю, будут интересны для предпринимателей из стран ЕАЭС, прежде всего, из России», - уточнил спикер.

Во-первых, по его словам, это возможность работать в новой экосистеме.

«Опять же эта экосистема предполагает работу в рамках международных принципов, в лучшей практике. И как раз все эти инвестиции, которые придут в Казахстан или даже в другие страны, которые есть в регионе, они будут защищены международным правом», - пояснил глава МФЦА.

И второе направление - если это финансовая организация, то в Казахстане создан льготный налоговый режим.

«По корпоративному, индивидуальному, подоходному налогам у нас льготы. Мы очень детально изучали опыт других стран - для того, чтобы быть более конкурентоспособными, чем другие финансовые центры, посмотрели Дубаи, Сингапур, Абу-Даби и там, как правило, налоговые льготы очень долгосрочны. У нас также они на 50 лет распространяются», - заключил К. Келимбетов.

Ксения Давыдова