Адвокаты и юристы должны реально соответствовать ожиданиям населения - Мами

Председатель Верховного суда отметил ощутимую разницу в профессиональной подготовке адвокатов, особенно в регионах.

Председатель Верховного суда Кайрат Мами на прошедшей в Астане международной конференции на тему: «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в Республике Казахстан» выразил беспокойство тем что, в основном адвокаты базируются в столице и областных центрах, с маленькой долей охвата ими гражданских дел, сообщает Zakon.kz.





Он также отметил ощутимую разницу в профессиональной подготовке адвокатов, особенно в регионах.





«Адвокаты и юристы должны реально соответствовать ожиданиям населения и обеспечивать действенную защиту в правовом поле законных интересов и прав граждан», - считает он.





К.Мами выразил уверенность, что проводимая конференция поможет снять все имеющиеся недопонимания сути предстоящих реформ в обществе.





Целью конференции явилось обсуждение подготовленных Министерством юстиции законопроектов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».



























