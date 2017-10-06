Как привлечь за клевету и оскорбления в Интернете анонимных комментаторов

Можно ли установить и привлечь к ответственности за клевету и оскорбления интернет-пользователей, зарегистрированных за подставными аккаунтами в социальных сетях - такой вопрос задали министру внутренних дел РК на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

«Проблема в том, что многие, кто использует мат и оскорбление в социальных сетях, не регистрируются под своим настоящим именем, а пишут там выдуманные имена, то есть используют так называемые «фейковые аккаунты». Против таких людей невозможно подать жалобу в суд. Администрации сайтов vk.com и facebook.com дают информацию (например, электронная почта, мобильный телефон, IP адрес по которому можно определить местоположение пользователя) о таких аккаунтах только правоохранительным органам, провайдеры также не дают частным лицам такие информации», - написал казахстанец министру. - Есть ли возможность у органов внутренних дел либо у других органов на сегодняшний день установить личность, адреса тех пользователей, которые используют ненастоящие имена в социальных сетях? Если нет, то можно ли считать что любой человек, используя чужой аккаунт, может свободно оскорблять и унижать любого другого человека в интернете?»

По словам министра Калмуханбета Касымова, в настоящее время органы внутренних дел обладают достаточными техническими возможностями для установления интернет-пользователей, зарегистрировавших «фейковые» аккаунты.

«В ряде случаев на основе международных соглашений направляются соответствующие запросы в правоохранительные органы зарубежных государств. Вместе с тем, в соответствии со ст.32 Уголовно-процессуального кодекса уголовное правонарушение, предусмотренное ст.131 УК Республики Казахстан, относится к делам частного обвинения, рассмотрение которых осуществляется судом, - ответил он. - При поступлении в орган внутренних дел заявления либо сообщения о таких правонарушениях, материалы в соответствии со ст.179, ч.2 УПК направляются в соответствующий суд по подсудности».

При этом сбор, исследование доказательств и другие процессуальные действия проводятся во время судебного следствия и относятся к прямой компетенции суда.