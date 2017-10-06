Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Транспортные полицейские перекрыли канал поставки казахстанок за границу

6 октября 2017, 15:05

В преступную группировку входили три человека.

Транспортная полиция задержала ОПГ, подозреваемую в организации незаконной миграции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел в Международном аэропорту Алматы был задержан 59-летний мужчина, и две женщины, 1983 и 1991 годов рождения.

"В ходе проверки сотрудники транспортной полиции установили, что задержанные занимались организацией незаконной миграции - вербовкой молодых девушек с целью их вывоза воздушным транспортом за пределы Казахстана для сексуальной эксплуатации в Южную Корею. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 394 ч 2 Уголовного кодекса РК (организация незаконной миграции в группе лиц, по предварительному сговору)", - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...