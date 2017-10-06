 
Новости за сегодня

Какие законопроекты рассмотрит Мажилис на предстоящем пленарном заседании

 

На заседании Бюро Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz.

В проект повестки включено рассмотрение депутатами в первом чтении законодательных поправок по вопросам жилищных отношений.

Также на обсуждение палаты вносится и ратификационный законопроект - письмо-соглашение между Казахстаном и Азиатским Банком Развития относительно поправок к Соглашению о займе на реконструкцию автодороги в Мангистауской области.

«Вносимые поправки предусматривают включение дополнительного участка дороги «Жетыбай - Жанаозен», что будет способствовать повышению транзитного потенциала Казахстана в сообщениях с Россией и Туркменистаном», - говорится в сообщении.

Проект повестки содержит также законопроекты, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это проекты законодательных нововведений по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража, а также передачи государственных функций в конкурентную среду.

 

 

6 октября 2017, 15:01
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код