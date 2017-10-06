Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Экстремальный «Гелендеваген» уменьшили в 18 раз

6 октября 2017, 15:08

Коллекционную игрушку создали совместно с компанией GT Spirit с высокой точностью исполнения.

Mercedes превратил один из своих самых дорогих и экстремальных серийных автомобилей – внедорожник G 500 4x4² – в масштабную модель в размере 1:18 от оригинала. Коллекционную игрушку создали совместно с компанией GT Spirit с высокой точностью исполнения – автопроизводитель предоставил своему партнеру все данные по настоящему «Гелендевагену».

Миниатюра с полимерным покрытием состоит из 100 отдельных деталей и имеет «специальное оборудование», хотя какое – не уточняется. Модельку уже можно заказать в восьми особых цветах: diamond white, electric beam, tektite grey, mauritius blue, sunset beam, alien green, tomato red и galactic beam. Тираж для каждого цвета ограничат 463 копиями – в честь заводского индекса W 463, причем каждый экземпляр получит индивидуальный номер.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...