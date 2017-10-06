Экстремальный «Гелендеваген» уменьшили в 18 раз
6 октября 2017, 15:08
Коллекционную игрушку создали совместно с компанией GT Spirit с высокой точностью исполнения.
Mercedes превратил один из своих самых дорогих и экстремальных серийных автомобилей – внедорожник G 500 4x4² – в масштабную модель в размере 1:18 от оригинала. Коллекционную игрушку создали совместно с компанией GT Spirit с высокой точностью исполнения – автопроизводитель предоставил своему партнеру все данные по настоящему «Гелендевагену».
Миниатюра с полимерным покрытием состоит из 100 отдельных деталей и имеет «специальное оборудование», хотя какое – не уточняется. Модельку уже можно заказать в восьми особых цветах: diamond white, electric beam, tektite grey, mauritius blue, sunset beam, alien green, tomato red и galactic beam. Тираж для каждого цвета ограничат 463 копиями – в честь заводского индекса W 463, причем каждый экземпляр получит индивидуальный номер.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes
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