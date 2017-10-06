Вопросы регулирования адвокатской деятельности

Түгел Ануар, председатель

Республиканской коллегии адвокатов

Выступление на международной конференции «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в Республике Казахстан», Астана, 6 октября 2017 года

В соответствии с законодательным определением адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. Такая формулировка заложена в действующем Законе «Об адвокатской деятельности». Без изменений она перешла в проект новой редакции закона, разработанный Министерством юстиции.

Адвокатская деятельность, как и любая другая деятельность подлежит государственному регулированию. Это бесспорно. Вопрос только в подходах к этому регулированию и в его объеме.

Действующий закон, как и проект изменений в него устанавливают, что к адвокатской деятельности применяются нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. Причем, если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила международного договора.

Реализуя принцип самоуправления, адвокатура утверждает и принимает свои внутренние акты, регулирующие ее деятельность — устав коллегий адвокатов, Кодекс профессиональной этики, другие регламенты и стандарты.

Таким образом, адвокатская деятельность регулируется в совокупности:

1) нормами действующего законодательства — профильного Закона, процессуальных кодексов и других нормативных правовых актов;

2) международными нормами и стандартами, имеющими приоритет перед национальным законодательством;

3) профессиональными нормами, устанавливаемыми самой адвокатурой.

Нахождение правильного баланса между этими тремя подходами к регулированию — главная задача при реализации реформы адвокатской деятельности.

Какие новые подходы к регулированию адвокатской деятельности предусматривает проект изменений в закон?

В соответствии с проектом адвокатура должна согласовывать с уполномоченным органом:

1) форму и описание адвокатских мантий;

2) положение о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов;

3) форму удостоверения адвоката;

4) стандарты оказания юридической помощи;

5) критерии качества оказания юридической помощи;

6) стандарты повышения квалификации адвокатов;

7) порядок повышения квалификации адвокатов;

8) форму, порядок оформления и направления адвокатского запроса.

Необходимость наличия внутренних актов по указанным вопросам в адвокатуре не подвергается сомнению. Но что означает процедура согласования? Условия и порядок получения такого согласования в проекте на прописаны. Не повлечет ли это возможность произвольного отказа в согласовании? Или возможность согласования только при определенных условиях? Необходимость согласования полностью сводит на нет принцип самоуправления адвокатуры. И это противоречит международным стандартам деятельности адвокатуры, в частности Основным положениям о роли адвокатов, принятым восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в 1990 г., согласно которым государство должно обеспечить создание адвокатами самоуправляемых ассоциаций.

Проект расширяет полномочия уполномоченного органа в сфере регулирования юридической помощи.

Предполагается, что уполномоченный орган:

- координирует деятельность субъектов оказания юридической помощи, а также осуществляет контроль и надзор за качеством оказываемой юридической помощи;

- разрабатывает и утверждает порядок проведения проверок организаций субъектов оказания юридической помощи, основанных на обязательном членстве, по вопросам оказания юридической помощи (сюда относится и адвокатура).

Понятия «контроль», «надзор» и «проверки», применяемые к предпринимательской деятельности (которые к слову сказать, являются настоящим бичом нашего бизнеса), предлагается распространить на деятельность адвокатов. Конечно же это также мало согласуется с принципом невмешательства государства в деятельность адвокатов, установленным Основными положениями о роли адвокатов, и в целом отрицает принцип независимости адвокатуры.

Проект предусматривает включение наряду с адвокатами в состав дисциплинарных комиссий представителей уполномоченных органов. Здесь мы встречаем противоречие принципу, установленному Основными положениями о роли адвокатов, согласно которому дисциплинарные комиссии должны устанавливаться самой адвокатурой, с возможностью обжалования в суд. Сохраняя объективность, признаем, что в состав таких комиссий должны входить независимые от адвокатуры лица, но никак не представители регулирующего органа. Полагаем, что это должны быть представители общественности. Возможность судебного обжалования является вполне адекватной защитой от возможных незаконных решений по дисциплинарным производствам.

Проектом предусмотрено регулирование порядка избрания и сроков полномочий руководящих органов адвокатуры. Здесь опять мы встречаем противоречие с Основными положениями о роли адвокатов, согласно которым исполнительные органы профессиональных ассоциаций адвокатов избираются их членами и осуществляют свои функции без внешнего вмешательства. Полагаем, что и этот вопрос адвокатура вправе решить самостоятельно.

Что же произойдет, если не смотря на наши замечания упомянутые поправки будут приняты в предложенной редакции. В соответствии с действующим законодательством они просто не смогут применяться в силу конституционно установленного приоритета норм международного права.

Возникнет полная правовая неопределенность. Не допустить такой несогласованности при внесении изменений в законодательство — главная задача.

Если с нормами международного законодательства все ясно — внутреннее законодательство не должно им противоречить, то возникает вопрос: По какому принципу разграничить границы государственного и внутрикорпоративного регулирования адвокатской деятельности?

Ответ очевиден — продолжить руководствоваться принципом, заложенным в действующем Законе «Об адвокатской деятельности», согласно которому:

1) государство регулирует вопросы, касающиеся обеспечения права граждан на получение юридической помощи, в том числе гарантированной;

2) адвокатура самостоятельно регулирует внутренние вопросы своей деятельности.

При этом никакого согласования и пересечения функций не требуется.

Либо у адвокатуры есть самоуправление и независимость, либо их нет. Промежуточного варианта не существует.