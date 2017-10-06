Верховный суд поднял вопрос о специализации адвокатов

К.Мами отметил ряд важных проблем в сфере деятельности адвокатуры, которые требуют решения.

Председатель Верховного суда Кайрат Мами обратил внимание на проблему отсутствия специализации адвокатов, выступая на международной конференции на тему: «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.





К.Мами отметил ряд важных проблем в сфере деятельности адвокатуры, которые требуют решения.





«В условиях проводимых реформ в сфере права возрастает потребность в специализированной и профессиональной юридической помощи. Для определения истины и восстановления справедливости в судах различных компетенций, человеку крайне необходимо заручиться профессиональной поддержкой грамотного, квалифицированного адвоката. Собственно, это вполне закономерно, поскольку быстро разработать максимально эффективную и единственно верную стратегию действий, способен только тот юрист, который обладает по-настоящему глубокими знаниями в своей специализации», – сказал К.Мами.





В конференции также приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Талгат Донаков, представители государственных органов, международных организаций, НПО, правозащитных институтов, а также зарубежные эксперты и ученые-правоведы.





На мероприятии обсуждались законопроекты «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».



