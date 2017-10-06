Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
6 октября 2017, 15:16
Им стала международная кампания ICAN.
Нобелевскую премию мира получила международная кампания ICAN, которая борется за запрещение ядерного оружия, сообщает Lenta.ru.
Награда присуждена в том числе за действия по сворачиванию иранской ядерной программы.
«Мы живем в мире, где риск применения ядерного оружия выше чем когда-либо за долгое время. Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы, и есть опасность, что новые страны попробуют получить атомное оружие — пример такого поведения показывает Северная Корея», — говорится в заявлении комитета.
В нем отмечается, что биологическое и химическое оружие запрещены, а ядерное — нет.
Фото: Tim - ICAN / Wikimedia
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